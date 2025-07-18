Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |16:06 WIB
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (Foto: Okezone)
A
A
A

PROFIL dan zodiak Wamen Stella Christie yang kini merangkap jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie resmi didapuk menjadi komisaris di PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Stella mendapat posisi penting di Subholding Upstream PT Pertamina tersebut setelah dilakukan perombakan pada struktur organisasi perusahaan. Mengutip laman PHE, Jumat (18/7/2025), pengangkatan Wamendiktisaintek juga bersamaan dengan pengangkatan Denny Januar Ali atau Denny JA sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen.

Dilansir dari laman resmi Kemendikti, Prof. Stella Christie, Ph.D., lahir di Medan pada 11 Januari 1979. Berdasarkan tanggal lahir tersebut, zodiaknya adalah Capricorn. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Latar belakang pendidikannya mencakup sejumlah institusi pendidikan tinggi internasional.

 

Halaman:
1 2
      
