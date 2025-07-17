Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral! Donat Pinkan Mambo Harganya Rp200 Ribu, Netizen: Packaging Kayak Kotak Besek

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |17:35 WIB
Viral! Donat Pinkan Mambo Harganya Rp200 Ribu, Netizen: Packaging Kayak Kotak Besek
Viral! Donat Pinkan Mambo Harganya Rp200 Ribu, Netizen: Packaging Kayak Kotak Besek (Foto: TikTok)
A
A
A

PENYANYI Pinkan Mambo kini tengah merambah dunia bisnis kuliner. Mantan personel Ratu itu kini mulai membuka usaha kue donat dan ramai mencuri perhatian warganet.

Baru-baru ini, donat buatan Pinkan Mambo itu pun viral hingga ramai di-review para food vlogger. Salah satunya pemilik akun TikTok @nanakoot yang mengulas donat buatan Pinkan seharga Rp200 ribu per box ini.

Dalam video itu, Nana Koot membeli satu dus donat Pinkan Mambo berisikan 9 buah donat dengan empat macam rasa. Namun, Nana Koot dibuat kecewa lantaran packaging dari donat Pinkan Mambo ini sangat diluar ekpektasi.

donat

“Bukannya mau julid ya, tapi ini Rp200 ribu aku beli. Isinya 4 macam rasa, tapi dapat kotaknya kayak gini,”ucap Nana Koot, dikutip Kamis (17/7/2025).

Video itu memperlihatkan donat Pinkan Mambo yang dikemas hanya menggunakan kotak dus tipis berwarna abu-abu. Nampak juga kotak tersebut tidak dikemas dengan benar dan terlihat bagian krim-krim dari donat tersebut menempel pada dus kotak ini.

“Ini kotaknya no representable gitu loh, dengan harga Rp200 ribu, di-upgrade dikit lah box-nya,” tambah Nana Koot.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement