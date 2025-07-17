Viral! Donat Pinkan Mambo Harganya Rp200 Ribu, Netizen: Packaging Kayak Kotak Besek

PENYANYI Pinkan Mambo kini tengah merambah dunia bisnis kuliner. Mantan personel Ratu itu kini mulai membuka usaha kue donat dan ramai mencuri perhatian warganet.

Baru-baru ini, donat buatan Pinkan Mambo itu pun viral hingga ramai di-review para food vlogger. Salah satunya pemilik akun TikTok @nanakoot yang mengulas donat buatan Pinkan seharga Rp200 ribu per box ini.

Dalam video itu, Nana Koot membeli satu dus donat Pinkan Mambo berisikan 9 buah donat dengan empat macam rasa. Namun, Nana Koot dibuat kecewa lantaran packaging dari donat Pinkan Mambo ini sangat diluar ekpektasi.

“Bukannya mau julid ya, tapi ini Rp200 ribu aku beli. Isinya 4 macam rasa, tapi dapat kotaknya kayak gini,”ucap Nana Koot, dikutip Kamis (17/7/2025).

Video itu memperlihatkan donat Pinkan Mambo yang dikemas hanya menggunakan kotak dus tipis berwarna abu-abu. Nampak juga kotak tersebut tidak dikemas dengan benar dan terlihat bagian krim-krim dari donat tersebut menempel pada dus kotak ini.

“Ini kotaknya no representable gitu loh, dengan harga Rp200 ribu, di-upgrade dikit lah box-nya,” tambah Nana Koot.