HOME WOMEN LIFE

Dikira Jualan, Rumah Penuh Piala Ini Ternyata Milik Siswa Berprestasi

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |06:20 WIB
Dikira Jualan, Rumah Penuh Piala Ini Ternyata Milik Siswa Berprestasi
Dikira Jualan, Rumah Penuh Piala Ini Ternyata Milik Siswa Berprestasi
SEBUAH rumah di kawasan Ponorogo sempat mencuri perhatian warganet karena dari luar terlihat seperti toko piala. Namun siapa sangka, rumah itu ternyata milik seorang siswa bernama Avan dari SMAN 1 Ponorogo yang berhasil lolos Institut Teknologi Bandung (ITB).

Deretan piala dan piagam penghargaan yang memenuhi hampir seluruh ruang tamu rumahnya menjadi saksi perjalanan prestasi Avan selama menempuh pendidikan dari kelas 2 SD sampai SMA Lomba yang ia ikuti itu diadakan oleh pihak swasta, sekolah, hingga perguruan tinggi. Bahkan ia juga mengikuti berbagai lomba tingkat provinsi dan nasional. .

Pelajar yang bernama lengkap Avan Ferdiansyah Hilmi ini berhasil diterima di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Hebatnya, Avan diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) tanpa pernah mengikuti les privat.

viral

Anak dari pasangan penjual es keliling yaitu, Eko Yudianto dan Umi Latifah ini memilih jurusan tersebut didasarkan pada ketertarikan yang telah ia miliki sejak duduk di bangku SMA, ia sempat mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) di bidang kebumian, yang kemudian menjadi dasar ketertarikannya melanjutkan studi di bidang tersebut.

Sebelumnya, Avan menempuh pendidikan dasar di SDN Mangkujayan, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Ponorogo, dan meneruskan jenjang SMA di SMAN 1 Ponorogo. Saat ini, ia juga tengah mengajukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai bentuk dukungan biaya pendidikan di perguruan tinggi.

Rumah Avan Ferdiansyah Hilmi sampai dikira “toko piala” karena semua piala hasil prestasinya sejak SD hingga SMA berjejer rapi di rumahnya, salah satunya juara olimpiade kebumian
 
Dalam unggahan Instagram @santosoim, dikutip Kamis (10/7/2025), Avan memang dikenal sebagai siswa yang berprestasi terlihat rumahnya dipenuhi piala hasil ia mengikuti berbagai lomba akademik dari SD hingga SMA, salah satunya ia pernah menjadi juara olimpiade kebumian. 

 

