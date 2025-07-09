Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pedagang Nasi Goreng Tetap Jualan Meski Terendam Banjir, Warganet Salut

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |19:18 WIB
Viral! Pedagang Nasi Goreng Tetap Jualan Meski Terendam Banjir, Warganet Salut
Viral! Pedagang Nasi Goreng Tetap Jualan Meski Terendam Banjir, Warganet Salut, (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video menampilkan aksi seorang pedagang nasi goreng tetap berjualan di tengah genangan banjir dan menajdi viral di media sosial. Belakangan, sejumlah wilayah di Jakarta mengalami hujan lebat hingga menimbulkan genangan.


Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @haritszakyp, kemudian di-repost oleh akun humor populer @dagelan dan langsung menyita perhatian warganet.

Viral! Pedagang Nasi Goreng Tetap Jualan Meski Terendam Banjir, Warganet Salut
Viral! Pedagang Nasi Goreng Tetap Jualan Meski Terendam Banjir, Warganet Salut

Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat sang pedagang berdiri di depan gerobaknya yang nyaris tenggelam oleh air banjir. Meski air sudah hampir setinggi pinggang, ia tetap menjalankan aktivitas memasaknya dengan tenang dan penuh semangat. Gerobak nasi gorengnya pun masih menyala, menunjukkan bahwa ia tetap beroperasi demi memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencari nafkah.

Aksi nekat namun lucu ini menuai beragam respons dari netizen. Banyak yang memberikan pujian atas semangat dan kerja keras pedagang tersebut di tengah situasi sulit. Tak sedikit pula yang menjadikan video ini sebagai candaan, namun tetap mengapresiasi dedikasi sang pedagang.

"Konsepnya emang Floating Dinner” tulis salah satu pengguna Instagram di kolom komentar.

"????‍????: Selagi air belum se-jidat, tidak ada yang bisa menghalangiku mencari cuan????” tambah warganet lainnya.

Fenomena ini tak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga menyimpan pesan kuat tentang ketangguhan dan semangat juang masyarakat kecil tetap bertahan di tengah tantangan alam.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/612/3175345//asn-GxMF_large.jpg
Viral! Ibu-ibu ASN Karaokean Masih Pakai Seragam Dinas, Netizen Pro dan Kontra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175536//makan_bergizi-dklx_large.jpg
Viral Menu MBG Berisi Pangsit Goreng, Ini Penjelasan BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/624/3174891//tolak_mbg-fGnL_large.jpg
Viral Siswi SD Diminta Tak Makan MBG, Sang Ayah: Kalau Mau Ayah Buatin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175147//tanggul_sunda_kelapa_jebol-vMrz_large.jpg
Tanggul Sunda Kelapa Jebol, Arus Lalu Lintas Penjaringan Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/612/3175127//tepuk_pajak-lFXL_large.jpg
Viral Tepuk Pajak DJP, Netizen Sindir Coretax Sering Eror
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement