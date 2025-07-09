Viral! Pedagang Nasi Goreng Tetap Jualan Meski Terendam Banjir, Warganet Salut

JAKARTA - Sebuah video menampilkan aksi seorang pedagang nasi goreng tetap berjualan di tengah genangan banjir dan menajdi viral di media sosial. Belakangan, sejumlah wilayah di Jakarta mengalami hujan lebat hingga menimbulkan genangan.



Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @haritszakyp, kemudian di-repost oleh akun humor populer @dagelan dan langsung menyita perhatian warganet.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat sang pedagang berdiri di depan gerobaknya yang nyaris tenggelam oleh air banjir. Meski air sudah hampir setinggi pinggang, ia tetap menjalankan aktivitas memasaknya dengan tenang dan penuh semangat. Gerobak nasi gorengnya pun masih menyala, menunjukkan bahwa ia tetap beroperasi demi memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencari nafkah.

Aksi nekat namun lucu ini menuai beragam respons dari netizen. Banyak yang memberikan pujian atas semangat dan kerja keras pedagang tersebut di tengah situasi sulit. Tak sedikit pula yang menjadikan video ini sebagai candaan, namun tetap mengapresiasi dedikasi sang pedagang.

"Konsepnya emang Floating Dinner” tulis salah satu pengguna Instagram di kolom komentar.

"????‍????: Selagi air belum se-jidat, tidak ada yang bisa menghalangiku mencari cuan????” tambah warganet lainnya.

Fenomena ini tak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga menyimpan pesan kuat tentang ketangguhan dan semangat juang masyarakat kecil tetap bertahan di tengah tantangan alam.

(Kemas Irawan Nurrachman)