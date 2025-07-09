Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Masinis di Jepang Minta Maaf karena Kereta Terlambat 35 Detik

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |12:18 WIB
Viral! Masinis di Jepang Minta Maaf karena Kereta Terlambat 35 Detik
Viral! Masinis di Jepang Minta Maaf karena Kereta Terlambat 35 Detik
A
A
A

JAKARTA - Jepang kembali bikin publik dunia terkesima, saat sebuah momen sederhana namun penuh makna kembali menjadi sorotan global.

Dalam sebuah postingan viral yang diunggah akun Instagram @lambegosiip pada Rabu (9/7/2025), tampak seorang masinis di Negeri Sakura menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada penumpang lantaran kereta yang ia kemudikan mengalami keterlambatan hanya 35 detik!

Aksi tersebut langsung menyita perhatian dan menuai pujian dari ribuan netizen. Banyak yang merasa kagum dengan standar tinggi dan rasa tanggung jawab yang ditunjukkan oleh pekerja transportasi di Jepang.

“Integritas, tanggung jawab” tulis komentar akun @wyth*_18.

Meski terdengar sangat sepele bagi sebagian orang, gestur minta maaf karena keterlambatan 35 detik ini justru mencerminkan budaya kerja Jepang yang menjunjung tinggi nilai ketepatan waktu, profesionalisme, dan rasa hormat terhadap penumpang.

Halaman:
1 2
      
