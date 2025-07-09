Dara Arafah Ngamuk Gegara Data Pribadi dan Foto KTP Disebar

SELEBGRAM Dara Arafah ngamuk karena data pribadi hingga foto KTP nya disebar oleh oknum asuransi. Dara pun ramai diperbincangkan warganet usai membagikan pengalaman tak menyenangkannya di akun instagram pribadinya.

Dalam unggahan terbaru di intagram story, dia menyebutkan bahwa informasi pribadi dan data kesehatannya tersebar oleh seseorang bernama Nadia Venika, yang disebut-sebut sebagai perwakilan dari Global Excel Indonesia, pihak yang menangani asuransi untuk Allianz Indonesia.

Ia membuka bukti berupa unggahan WhatsApp Story Nadia yang didalam unggahan tersebut terlihat data medis milik Dara yang menyebutkan diagnosis seperti febris, GEA, dan abdonimal pain. Bukan hanya itu saja, Nadia juga menambahkan caption sindiran untuk selebgram itu.

“Huru hara karena doi telegran padahal dx cuma febris, gea, abdominal pain ???????,” isi status Nadia Venika, dikutip dari Instagram Dara Arafah Rabu (9/7/2025).

Dara pun merespons dengan tegas lewat unggahan instagram story terbarunya

“Bisa-bisanya ada yang nyebarin data pribadi gue ke story WA-nya dengan caption yang ngeremehin penyakit orang,” ujar selebgram ini.