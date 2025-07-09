Opal Suchata: Momen Tak Terlupakan Miss World 2025 Mahkota Pertama Thailand

OPAL Suchata masih sulit mempercayai kenyataan bahwa dirinya kini menyandang gelar Miss World 2025. Kemenangan itu bukan sekadar prestasi pribadi, tapi sebuah pencapaian sejarah bagi Thailand membawa pulang mahkota Miss World pertama mereka.

“Rasanya seperti mimpi. Saya bahkan tidak percaya kami benar-benar membawa pulang mahkota Miss World ini. Apalagi jika melihat fakta bahwa semua peserta sangat luar biasa, dan perjalanan kami dalam ajang ini tidak mudah. Tapi kami berhasil,” ujar Opal Suchata dalam wawancara khusus dengan iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (9/7/2025).

Lebih lanjut Opal Suchata menceritakan momen paling membekas saat berhasil menorehkan sejarah bagi negaranya. Ia mengatakan bukan hanya saat diumumkan sebagai pemenang, tetapi momen ketika ia kembali ke tanah air.

Ribuan orang turun ke jalan menyambutnya dalam parade kemenangan yang meriah, sebuah sambutan penuh cinta dan kebanggaan dari rakyat Thailand.

“Mereka berdiri di sepanjang jalan hanya untuk menyemangati saya, menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Itu sangat spesial. Saya benar-benar merasakan betapa besar cinta mereka,” kata Opal, dengan nada haru.

Dalam kesempatan wawancara khusus ini, Opal juga sempat menjawab sejumlah pertanyaan menarik seperti apakah ajang kecantikan masih relevan di era yang serba cepat dan penuh tantangan seperti sekarang. Bagi Opal, jawabannya jelas, ya. Namun bukan sekadar soal penampilan, melainkan tentang makna di balik gelar itu.

“Dunia terus berubah, dan kita menghadapi begitu banyak tekanan dari teknologi, kehidupan sosial, hingga masalah global. Di tengah semua itu, ratu kecantikan adalah sosok yang bisa menjadi inspirasi. Seseorang yang hidup dengan empati dan kasih sayang, yang bisa jadi panutan, terutama bagi generasi muda,” ungkapnya.