Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Opal Suchata: Momen Tak Terlupakan Miss World 2025 Mahkota Pertama Thailand

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |09:19 WIB
Opal Suchata: Momen Tak Terlupakan Miss World 2025 Mahkota Pertama Thailand
Opal Suchata: Momen Tak Terlupakan Miss World 2025 Mahkota Pertama Thailand (Foto: Okezone)
A
A
A

OPAL Suchata masih sulit mempercayai kenyataan bahwa dirinya kini menyandang gelar Miss World 2025. Kemenangan itu bukan sekadar prestasi pribadi, tapi sebuah pencapaian sejarah bagi Thailand membawa pulang mahkota Miss World pertama mereka.

“Rasanya seperti mimpi. Saya bahkan tidak percaya kami benar-benar membawa pulang mahkota Miss World ini. Apalagi jika melihat fakta bahwa semua peserta sangat luar biasa, dan perjalanan kami dalam ajang ini tidak mudah. Tapi kami berhasil,” ujar Opal Suchata dalam wawancara khusus dengan iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (9/7/2025).

Lebih lanjut Opal Suchata menceritakan momen paling membekas saat berhasil menorehkan sejarah bagi negaranya. Ia mengatakan bukan hanya saat diumumkan sebagai pemenang, tetapi momen ketika ia kembali ke tanah air.

miss world

Ribuan orang turun ke jalan menyambutnya dalam parade kemenangan yang meriah, sebuah sambutan penuh cinta dan kebanggaan dari rakyat Thailand.

“Mereka berdiri di sepanjang jalan hanya untuk menyemangati saya, menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Itu sangat spesial. Saya benar-benar merasakan betapa besar cinta mereka,” kata Opal, dengan nada haru.

Dalam kesempatan wawancara khusus ini, Opal juga sempat menjawab sejumlah pertanyaan menarik seperti apakah ajang kecantikan masih relevan di era yang serba cepat dan penuh tantangan seperti sekarang. Bagi Opal, jawabannya jelas, ya. Namun bukan sekadar soal penampilan, melainkan tentang makna di balik gelar itu.

“Dunia terus berubah, dan kita menghadapi begitu banyak tekanan dari teknologi, kehidupan sosial, hingga masalah global. Di tengah semua itu, ratu kecantikan adalah sosok yang bisa menjadi inspirasi. Seseorang yang hidup dengan empati dan kasih sayang, yang bisa jadi panutan, terutama bagi generasi muda,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/611/3178770//monalesa-vPh7_large.jpg
Sejarah Baru! MonaLesa Bracket, Wanita Berhijab Masuk Finalis Miss USA 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090//miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836//miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153683//miss_world-HVhq_large.jpg
Pesan Miss World 2025 Suchata Chuangsri ke Finalis Miss Indonesia: Jadilah Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153675//miss_indonesia-wNjP_large.jpg
Puji Kualitas Finalis, Sudha Reddy Berharap Miss Indonesia 2025 Jadi The Next Miss World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633//event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement