Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Sejarah Baru! MonaLesa Bracket, Wanita Berhijab Masuk Finalis Miss USA 2025 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |15:23 WIB
Sejarah Baru! MonaLesa Bracket, Wanita Berhijab Masuk Finalis Miss USA 2025 
Sejarah Baru! MonaLesa Bracket, Wanita Berhijab Masuk Finalis Miss USA 2025. (Foto: IG MonaLesa)
A
A
A

JAKARTA - Sejarah baru tercatat dari Miss USA 2025. MonaLesa Bracket wanita muslim berhijab berhasil masuk finalis, kontes kecantikan tersebut. 

MonaLesa mendapat kabar untuk ikut berkompetisi di Miss USA dan berhasil memenangkan gelar Miss New Hampshire USA 2025 hanya tiga minggu sebelum kompetisi nasional dimulai. 

"Tidak mudah menjalani semuanya sendirian, aku sangat merindukan dukungan dari ibuku, tapi akhirnya aku berhasil melewatinya," ujarnya dikutip dari akun instagramnya, Kamis (23/10/2025). 

Menurutnya, banyak yang khawatir karena MonaLesa hanya punya waktu beberapa minggu untuk mempersiapkan diri. Tapi kenyataannya, dia sudah berlatih untuk momen ini bahkan sejak usia 16 tahun.

"Hari ini adalah kompetisi pra-eliminasi (Preliminary Competition)! Ajang Miss USA resmi dimulai hari ini, dan aku benar-benar siap menaklukkan panggung itu," ujarnya kala hari penentuan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153843//miss_world-sA9Q_large.jpg
Opal Suchata: Momen Tak Terlupakan Miss World 2025 Mahkota Pertama Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/12/3153434//miss_jakarta_fair_2025-esab_large.jpg
Berlangsung Meriah, Inilah Juara Miss Jakarta Fair 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144933//opal_suchata-epPc_large.jpg
Kisah Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri yang Berhasil Catatkan Sejarah di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/612/3141797//miss_world-MREK_large.jpg
Respons CEO Miss World soal Mundurnya Miss England Milla Magee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/612/3141792//miss_england_milli_magee-Ujfr_large.jpg
Miss England Milla Magee Mundur dari Ajang Miss World 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/611/3089294//logina_salah-zDu5_large.jpg
Profil Logina Salah Peserta Miss Universe Pertama dengan Kondisi Kulit Vitiligo dan Lupus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement