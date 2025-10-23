Sejarah Baru! MonaLesa Bracket, Wanita Berhijab Masuk Finalis Miss USA 2025

JAKARTA - Sejarah baru tercatat dari Miss USA 2025. MonaLesa Bracket wanita muslim berhijab berhasil masuk finalis, kontes kecantikan tersebut.

MonaLesa mendapat kabar untuk ikut berkompetisi di Miss USA dan berhasil memenangkan gelar Miss New Hampshire USA 2025 hanya tiga minggu sebelum kompetisi nasional dimulai.

"Tidak mudah menjalani semuanya sendirian, aku sangat merindukan dukungan dari ibuku, tapi akhirnya aku berhasil melewatinya," ujarnya dikutip dari akun instagramnya, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, banyak yang khawatir karena MonaLesa hanya punya waktu beberapa minggu untuk mempersiapkan diri. Tapi kenyataannya, dia sudah berlatih untuk momen ini bahkan sejak usia 16 tahun.

"Hari ini adalah kompetisi pra-eliminasi (Preliminary Competition)! Ajang Miss USA resmi dimulai hari ini, dan aku benar-benar siap menaklukkan panggung itu," ujarnya kala hari penentuan.