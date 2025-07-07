Berlangsung Meriah, Inilah Juara Miss Jakarta Fair 2025

JAKARTA – Gelaran Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 memberikan banyak manfaat bagi masyarakat untuk berbagai kalangan usia, salah satunya bagi remaja perempuan Indonesia melalui Grand Final atau Crowning Night ajang Miss Jakarta Fair 2025, pada Sabtu malam (5/7/2025).

Dari 10 kontestan yang telah melakukan pelatihan, workshop, hingga penampilan bakat akhirnya melahirkan pemenang. Perempuan yang berhasil menyabet juara sebagai Miss Jakarta Fair 2025 ialah Nathasya Rizka Sakila.

Kontes kecantikan ini dimaksudkan sebagai wujud pemberdayaan remaja di Indonesia, khususnya perempuan. Acara yang rutin digelar setiap event Jakarta Fair ini berlangsung mengkampanyekan tagline ‘Let Your Inner Beauty Shine’. Sebelum penetapan juara, para kontestan melenggang di atas panggung utama Jakarta Fair 2025 untuk catwalk.

Penyematan mahkota kepada Nathasya diberikan langsung oleh Miss Jakarta Fair 2024, yaitu Angelina Sianturi. Selain menjadi pemenang dalam ajang Miss Jakarta Fair 2025, Nathasya juga mendapatkan sejumlah hadiah yaitu 1 unit motor, uang tunai sebesar Rp10.000.000, dan total produk lainnya senilai Rp28.000.000 juta yang dipersembahkan oleh PT Jakarta International Expo (JIEXPO), League, Yongki Komaladi, La Tulipe, Astyfarm x Fourmi, dan Roomy.

Adapun untuk penyandang gelar ‘Miss Runner Up 1’ yaitu Marina Ananda Nauli. Ia memperoleh hadiah berupa 1 unit motor, uang tunai sebesar Rp5.000.000 dan produk sponsor senilai Rp25.000.000. Kemudian, ‘Miss Runner Up 2’ Natalie Ruth Hutagalung memperoleh hadiah uang tunai Rp3.000.000 dan produk sponsor senilai Rp23.000.000.

Bukan hanya pemenang pertama hingga ketiga saja, dalam helatan ini ditetapkan pula gelar lainnya, di antaranya dianugerahkan gelar ‘Miss Favorit’ kepada Qaisra Aquila Indrianti. Ia memperoleh uang tunai sebesar Rp1.500.000 dan produk sponsor senilai Rp21.000.000. Selanjutnya, ‘Miss Sosial Media’ yang disandang oleh Anggi Agustiani dan mendapatkan hadiah serupa dengan gelar Miss Favorit.

Berikut adalah Daftar Lengkap Pemenang Miss Jakarta Fair 2025: