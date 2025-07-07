Gagal Dua Kali Menikah, Okan Kornelius Fokuskan ke Hal Ini!

JAKARTA - Aktor Okan Kornelius mengaku belum mempunyai rencana untuk menikah lagi. Dia bahkan tak terlalu memprioritaskan pernikahan usai dua kali gagal membina rumah tangga.

"Belum, belum (rencana menikah)," kata Okan ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).

Saat ini, Okan Kornelius memilih fokus untuk berkarier sebagai aktor dan pengusaha. Pria 46 tahun ini juga ingin memprioritaskan anak semata wayangnya, Jaden.

"Sementara ini masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan anak," ujarnya.

Meski begitu, Okan tak menutup hati sepenuhnya jika ditakdirkan untuk menikah lagi. Namun, ia memastikan hal tersebut tak akan terjadi dalam waktu dekat.

"Kalau memang ada kiriman dari Yang Maha Kuasa ya, kita jalankan. Udah umur begini, kita jalankan yang baik-baik dulu," jelas Okan.

"(Utamakan) Kerja lah. Kalau nggak gimana bayar anak sekolah, repot deh," lanjutnya.