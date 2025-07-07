Detik Detik Konten Kreator Alami Kecelakaan Tunggal Saat Live Sambil Menyetir Truk!

JAKARTA - Sebuah video yang merekam detik-detik mengerikan kecelakaan tunggal seorang konten kreator wanita saat sedang melakukan siaran langsung (live) di Facebook menjadi viral di media sosial. Insiden ini menjadi pengingat keras akan bahaya menggunakan ponsel dan kehilangan fokus saat berkendara.

Dalam video yang beredar di Instagram @rumpi_gosip, Senin (7/7/2025), seorang wanita bernama Sithik Tarjikan, yang akrab disapa "Bunda" oleh para pengikutnya, terlihat asyik berinteraksi dengan penonton sambil mengemudikan sebuah truk seberat 20 ton. Dengan kacamata hitam di atas kepala dan ekspresi ceria, ia menyapa para penontonnya tanpa menyadari bahaya yang ada.

Menurut informasi yang tertera dalam unggahan tersebut, peristiwa nahas ini terjadi di sebuah tikungan di daerah Santigi pada hari Rabu, 2 Juli 2025.

Hal yang membuat insiden ini semakin menjadi sorotan adalah pesan yang disampaikan oleh Sithik sesaat sebelum truknya terguling. Sambil menyetir, ia sempat memberikan nasihat kepada lebih dari seribu penontonnya untuk selalu berhati-hati di jalan.

"Penontonku seribu lebih ini, pesanku, biarpun teman-teman merasa hebat atau pintar, merasa punya skill di sini, tetap hati-hati kalau naik mobil," ujarnya.

Ironisnya, beberapa saat setelah memberikan pesan keselamatan tersebut, kendaraannya kehilangan kendali. Video live itu pun seketika berubah menjadi rekaman yang kacau, di mana kamera berguncang hebat diiringi suara benturan keras, merekam detik-detik saat truk yang dikemudikannya terguling.