Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Detik Detik Konten Kreator Alami Kecelakaan Tunggal Saat Live Sambil Menyetir Truk!

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |20:18 WIB
Detik Detik Konten Kreator Alami Kecelakaan Tunggal Saat Live Sambil Menyetir Truk!
Detik Detik Konten Kreator Alami Kecelakaan Tunggal Saat Live Sambil Menyetir Truk! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video yang merekam detik-detik mengerikan kecelakaan tunggal seorang konten kreator wanita saat sedang melakukan siaran langsung (live) di Facebook menjadi viral di media sosial. Insiden ini menjadi pengingat keras akan bahaya menggunakan ponsel dan kehilangan fokus saat berkendara.

Dalam video yang beredar di Instagram @rumpi_gosip, Senin (7/7/2025), seorang wanita bernama Sithik Tarjikan, yang akrab disapa "Bunda" oleh para pengikutnya, terlihat asyik berinteraksi dengan penonton sambil mengemudikan sebuah truk seberat 20 ton. Dengan kacamata hitam di atas kepala dan ekspresi ceria, ia menyapa para penontonnya tanpa menyadari bahaya yang ada.

Detik Detik Konten Kreator Alami Kecelakaan Tunggal Saat Live Sambil Menyetir Truk!
Detik Detik Konten Kreator Alami Kecelakaan Tunggal Saat Live Sambil Menyetir Truk!

Menurut informasi yang tertera dalam unggahan tersebut, peristiwa nahas ini terjadi di sebuah tikungan di daerah Santigi pada hari Rabu, 2 Juli 2025.

Hal yang membuat insiden ini semakin menjadi sorotan adalah pesan yang disampaikan oleh Sithik sesaat sebelum truknya terguling. Sambil menyetir, ia sempat memberikan nasihat kepada lebih dari seribu penontonnya untuk selalu berhati-hati di jalan.

"Penontonku seribu lebih ini, pesanku, biarpun teman-teman merasa hebat atau pintar, merasa punya skill di sini, tetap hati-hati kalau naik mobil," ujarnya.

Ironisnya, beberapa saat setelah memberikan pesan keselamatan tersebut, kendaraannya kehilangan kendali. Video live itu pun seketika berubah menjadi rekaman yang kacau, di mana kamera berguncang hebat diiringi suara benturan keras, merekam detik-detik saat truk yang dikemudikannya terguling.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement