HOME WOMEN LIFE

Viral! Detik Detik Rita Butar Butar Salah Lirik saat Nyanyi Indonesia Raya di Piala Presiden 2025

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |15:18 WIB
Viral! Rita Butar Butar Salah Lirik saat Nyanyi Indonesia Raya pada Piala Presiden 2025
A
A
A

JAKARTA - Seorang penyanyi senior Rita Butar Butar melakukan kesalahan dan menjadi viral saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pertandingan Piala Presiden 2025 dimulai. Lirik yang seharusnya “Marilah kita berseru Indonesia bersatu” justru ia menyanyikannya “Marilah kita berseru Indonesia merdeka”

Rita Butar Butar seorang penyanyi legendaris yang berasal dari Sumatera Utara, menjadi salah satu penyanyi yang bertugas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pertandingan Piala Presiden yang dilaksanakan pada Minggu, 6 Juli 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta antara Oxford United melawan Liga Indonesia All Star.

Viral! Rita Butar Butar Salah Lirik saat Nyanyi Indonesia Raya pada Piala Presiden 2025

Di hadapan ribuan penonton ia salah lirik saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagian lirik yang seharusnya “Marilah kita berseru Indonesia bersatu” justru ia menyanyikannya “Marilah kita berseru Indonesia merdeka”.

Kesalahannya ini menarik perhatian warganet, ada yang memaklumi dan ada juga yang kecewa dengannya.

“Hampir 80th bangsa ini bernyanyi lagu kebangsaan. Dan sangat membanggakan namun saat dinyanyikan dan salah lirik sangat disayangkan,” tulis @les***

“Jangan hujat lah mana nya juga kan keep strong bunda rita,” tulis @foo***

“Ntah gua yang lupa lirik apa yang nyanyi salah lirik. Harusnya Indonesia bersatu bukan Indonesia merdeka,” tulis @sta***

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
