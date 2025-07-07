Pedagang di Menara Eiffel Paris Jualan Pakai Bahasa Indonesia, Netizen: Vibesnya Kayak di Kota Tua

Pedagang di Menara Eiffel Paris Jualan Pakai Bahasa Indonesia, Netizen: Vibesnya Kayak di Kota Tua (Foto: TikTok)

VIRAL sebuah video yang menunjukkan momen unik seorang wisatawan asal Indonesia bertemu dengan pedagang aksesori Menara Eiffel di Paris yang ternyata fasih berbahasa Indonesia. Video tersebut pun langsung ramai dan mengundang berbagai reaksi lucu dari netizen.

Momen langka ini terjadi pada saat seorang turis sedang menikmati liburannya di sekitar Menara Eiffel, yang merupakan wisata paling terkenal di dunia. Namun tak diduga, salah satu penjual aksesori menyapanya menggunakan bahasa Indonesia. Bukan hanya sekedar bisa bahasa Indonesia saja, bahkan ketika diajak berkomunikasi ia pun bisa menjawabnya dengan begitu lancar.

Dalam rekaman yang diunggah oleh salah satu pengguna akun Tiktok, @rifani665, ia menawarkan ke semua wisatawan yang berada di lokasi menggunakan bahasa Indonesia. Sontak, Rifa pun kaget dan langsung bertanya harga aksesori yang ia jual.

“Berapa bang?” Teriak Rifa dalam videonya.

“Satu Euro aja gantungan kunci. Kata orang Indonesia orang baik-baik, terlalu baik,” jawab pedagang itu.

Pedagang yang menjual berbagai aksesori khas Paris itu bernama Mukhtar. Setelah ia ditanya mengenai harga aksesori yang ia jual, Mukhtar langsung mendatangi Rifa untuk menawarkan barang-barang yang ia jual.

“Tapi kalau mau beli yang menara Eiffel lebih murah di saya. Aku ngomong tadi terkenal di Indonesia, tapi kalau mau beli yang besar ada lampu pakai baterai jam kak,” ucap Mukhtar.

“Berapa bang?” tanya Rifa lagi.

“Satu Euro aja,” jawabnya.

Rifa pun dibuat kaget dengan jawaban spontan Mukhtar yang terdengar seperti gaya para pedagang di Indonesia. Tak kuasa mendengar jawaban dari Mukhtar, ia pun langsung tertawa karena merasa sedang berada di tanah air.

“Sumpah dia tahu, hei jadi vibesnya kamu tuh bukan Paris ya Bekasi,” ungkap Rifa.