Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Temuan Uang dalam Plastik di Saluran Air, Netizen: Awas Jadi Tumbal

Clarisa Adiana , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |05:23 WIB
Viral Temuan Uang dalam Plastik di Saluran Air, Netizen: Awas Jadi Tumbal
temuan uang
A
A
A

WARGANET dihebohkan dengan beredarnya sebuah video viral yang menunjukkan temuan tidak biasa di sebuah saluran air.

Dalam video yang beredar, seorang warga menceritakan bahwa tetangganya menemukan sejumlah uang tunai dalam kondisi dibungkus plastik dan hanyut satu per satu di saluran air atau kalen di belakang rumah.

“Pagi-pagi sudah dibikin geger sama tetangga gara-gara nemuin ini di kalen… uang ini tuh dibungkus pake plastik, ada yang Rp2.000, Rp5.000, bahkan Rp25.000 juga ada. Tapi yang bikin bingung, kenapa dibuang di kalen?” ujar perekam video dilansir dari Instagram, Selasa (8/7/2025).

temuan uang

Penemuan ini terjadi saat seorang ibu sedang membersihkan saluran air yang mengarah ke aliran salah satu sungai di Pati. Saluran air yang biasanya sepi dan penuh sampah, mendadak ramai dikunjungi warga yang penasaran dan ikut mencari uang.

Warga pun dibuat bingung dan was-was dengan penemuan tersebut. Pasalnya, jumlah uang yang ditemukan cukup banyak dan tidak hanya terdiri dari satu atau dua bungkus saja. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat, apakah uang tersebut sengaja dibuang, atau merupakan bagian dari ritual tertentu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
video viral Uang Rupiah Uang viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement