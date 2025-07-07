Viral Temuan Uang dalam Plastik di Saluran Air, Netizen: Awas Jadi Tumbal

WARGANET dihebohkan dengan beredarnya sebuah video viral yang menunjukkan temuan tidak biasa di sebuah saluran air.

Dalam video yang beredar, seorang warga menceritakan bahwa tetangganya menemukan sejumlah uang tunai dalam kondisi dibungkus plastik dan hanyut satu per satu di saluran air atau kalen di belakang rumah.

“Pagi-pagi sudah dibikin geger sama tetangga gara-gara nemuin ini di kalen… uang ini tuh dibungkus pake plastik, ada yang Rp2.000, Rp5.000, bahkan Rp25.000 juga ada. Tapi yang bikin bingung, kenapa dibuang di kalen?” ujar perekam video dilansir dari Instagram, Selasa (8/7/2025).

Penemuan ini terjadi saat seorang ibu sedang membersihkan saluran air yang mengarah ke aliran salah satu sungai di Pati. Saluran air yang biasanya sepi dan penuh sampah, mendadak ramai dikunjungi warga yang penasaran dan ikut mencari uang.

Warga pun dibuat bingung dan was-was dengan penemuan tersebut. Pasalnya, jumlah uang yang ditemukan cukup banyak dan tidak hanya terdiri dari satu atau dua bungkus saja. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat, apakah uang tersebut sengaja dibuang, atau merupakan bagian dari ritual tertentu.