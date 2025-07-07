Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bikin Haru! Bapak Ini Rayakan Ulang Tahun Anaknya di Pinggir Jalan dan Sepotong Roti

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |16:27 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video mengharukan viral di media sosial, memperlihatkan seorang ayah merayakan ulang tahun anak perempuan nya dengan tiup lilin di atas sepotong roti.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @infoduniaa_, Senin (7/7/2025) terlihat seorang bapak merayakan ulang tahun anak perempuannya di pinggir jalan.

“Sederhana tapi tidak semua anak merasakannya,” tulis dalam caption. unggahan ini langsung dibanjiri komentar haru dan mengundang banyak respons emosional dari netizen.

“Beruntung banget anaknya punya bapak seperti itu,” tulis salah satu komentar dengan akun @s*b*r*h*n*ng.

Tidak sedikit pula warganet yang merasa video ini menjadi pengingat akan masa kecil mereka, saat orangtua berusaha keras merayakan ulang tahun meskipun dalam keterbatasan ekonomi.

