HOME WOMEN LIFE

Viral! Kasir Lupa Ganti Notif, Wanita Berhijab Kaget Dengar Suara Ketawa Kuntilanak Saat Bayar

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |19:27 WIB
Viral! Kasir Lupa Ganti Notif, Wanita Berhijab Kaget Dengar Suara Ketawa Kuntilanak Saat Bayar
A
A
A

JAKARTA - Viral sebuah momen lucu sekaligus menyeramkan, sukses menghibur warganet. Video tersebut merekam kejadian unik di sebuah kasir minimarket.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram @netizeniseng, Jumat (4/7/2025), seorang wanita berhijab hitam tampak hendak menyelesaikan transaksi pembayaran dengan memindai QR code. Alih-alih mendengar suara notifikasi uang, tiba-tiba terdengar suara ketawa kuntilanak yang sangat besar dari notifikasi pembayaran kasir.

Reaksi sang wanita yang tampak kaget serta gemetar sontak mengundang gelak tawa netizen. Rupanya, suara tersebut berasal dari mesin QR kasir yang mengganti nada notifikasi pembayaran.

Momen ini pun cepat viral, karena menggabungkan unsur horor dan komedi dalam satu frame. Tak sedikit netizen yang mengaku ikut terkejut meski hanya menonton lewat layar.

“Aku juga kaget kalo gitu mah” tulis netizen @d**t*m*rth*

“Untung nggak ngompol mbaknya” ketawa warganet @y*y*k*8080

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Telusuri berita women lainnya
