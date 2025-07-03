Viral! Hari Pertama Menantu Wanita Masak di Rumah Mertua, Netizen Gagal Fokus dengan Kuku Panjangnya

Viral! Hari Pertama Menantu Wanita Masak di Rumah Mertua, Netizen Gagal Fokus dengan Kuku Panjangnya, (Foto: Instagram)

JAKARTA - Pertama kali masak di rumah mertua, wanita ini memotong kacang panjang dengan sangat hati-hati karena kukunya yang panjang karena menggunakan nail art dan menjadi viral. Warganet yang melihat cara ia memotong pun merasa sangat gregetan.

Dalam unggahan Instagram salah satu akun gosip, dikutip Jumat (4/7/2025), wanita ini terlihat kesulitan memotong kacang panjang yang ada di talenan karena cara memegang sayuran yang ingin dipotong dinilai salah.

Biasanya ketika memotong kacang panjang, buncis atau sejenisnya jari yang tidak memegang pisau akan "menjepit" sayuran yang ingin dipotong agar mudah saat memotongnya. Namun, wanita ini justru menekan kacang panjang yang ingin dipotongnya.

Ternyata alasan ia tampak kesulitan memotong kacang panjang karena semua kuku pada jari tangannya dilengkapi dengan nail art berwarna merah dan panjang.

Warganet yang melihat hal tersebut nampak gregetan tetapi ada juga yang mendukung wanita itu agar tetap semangat belajar memasak.