Dimas Djayadiningrat Sutradarai 'Saatnya Unjuk Gigi', Wrangler Ajak Anak Muda Unjuk Kreativitas

WRANGLER mengajak generasi muda untuk lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri melalui kreativitas dan semangat positif. Sebagai salah satu brand fashion yang identik dengan denim ini, Wrangler menghadirkan kampanye terbaru bertajuk “Saatnya Unjuk Gigi”.



Kampanye ini bertujuan untuk mendorong anak muda agar tidak ragu menampilkan jati diri mereka, berani berekspresi, serta menghadapi berbagai tantangan dengan sikap optimistis. Seiring dengan perubahan tren dan gaya hidup yang semakin dinamis, kampanye ini hadir sebagai sebuah dorongan agar generasi muda lebih terbuka dalam mengeksplorasi identitas dan kreativitas mereka.



Tidak sekadar mengikuti tren, kampanye ini juga menekankan pentingnya memiliki karakter dan gaya yang mencerminkan kepribadian masing-masing individu. Selain itu, kampanye ini mengajak anak muda untuk merayakan perspektif yang unik, menumbuhkan keberanian dalam berkarya, serta menghadapi tantangan dengan sudut pandang yang positif.



Sebagai bagian dari kampanye ini, sebuah video inspiratif berjudul “Saatnya Unjuk Gigi” turut diperkenalkan. Video ini disutradarai oleh Dimas Djayadiningrat dengan Dimaz Muktiarto sebagai creative story director. Mengusung pendekatan visual yang kuat serta narasi yang menarik, video ini berhasil menangkap esensi kebebasan berekspresi dan semangat untuk terus berkembang.

Dengan konsep yang segar dan energik, video ini menggambarkan bagaimana setiap individu dapat menampilkan karakter unik mereka melalui berbagai bentuk ekspresi, baik dalam gaya berpakaian, cara berkomunikasi, maupun melalui berbagai medium kreatif lainnya.

Kampanye ini menjadi ajakan bagi generasi muda untuk lebih percaya diri dalam menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dengan semangat keterbukaan dan eksplorasi diri, anak muda diharapkan dapat terus berinovasi, serta menghadapi berbagai tantangan dengan sikap yang lebih positif dan penuh keyakinan.

“Wrangler ingin terhubung lebih dekat dengan generasi muda yang kreatif, fleksibel, dan tidak takut menghadapi tantangan,” tutur Johannes Lambertus Paat (Ludy), Marketing Communications General Manager PT Delamibrands, perusahaan yang menaungi Wrangler di Indonesia dalam rilis yang diterima Okezone.com, Minggu (2/3/2025).

Menurutnya, gaya hidup zaman ini sudah menjadi lebih dari sekadar kerja keras, tapi juga soal menikmati proses, punya selera humor, dan tetap percaya diri di setiap situasi.

“Hal tersebut yang melatarbelakangi kampanye ‘Saatnya Unjuk Gigi’, sebuah ajakan untuk menjalani hidup dengan lebih santai, tapi tetap penuh makna,” ujarnya.