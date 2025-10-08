Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gunakan Karya Pierpaolo Piccioli, Meghan Markle Tampil Elegan Bernuansa Putih

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |17:34 WIB
Gunakan Karya Pierpaolo Piccioli, Meghan Markle Tampil Elegan Bernuansa Putih
Gunakan Karya Pierpaolo Piccioli, Meghan Markle Tampil Elegan Bernuansa Putih. (IG : meghan.markle.official)
A
A
A

JAKARTA - Meghan Markle atau Duchess of Sussex hadir di Paris Fashion Week dalam pertunjukan Balenciaga. Kehadirannya untuk mendukung desainer di rumah mode tersebut.

Meghan mengenakan sejumlah rancangan dari Pierpaolo Piccioli.
Ini merupakan kali pertama baginya tampil di ajang mode tersebut, selama lebih dari satu dekade.

Gunakan Karya Pierpaolo Piccioli, Meghan Markle Tampil Elegan Bernuansa Putih. (Foto: Balenciaga)

(Foto: Balenciaga)

Wanita 44 tahun itu mengumumkan kedatangannya di Paris melalui akun Instagram miliknya. Meghan mengenakan pakaian putih berupa celana panjang lebar dan blazer senada dari koleksi Balenciaga. Dipadu sepatu hak runcing berwarna hitam dan rambut digulung ke belakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/194/3194880//selena-7CiV_large.jpg
Kompak Pakai Hitam, Selena Gomez Gandeng Benny Blanco di Red Carpet Golden Globes 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/611/3194652//gigi_hadid-yaR0_large.jpg
Potret Terbaru Gigi Hadid, Ubah Rambut Pirang ke Hitam Pekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/194/3194647//tren-CuVK_large.jpg
Lagi Heboh Tote Trader Joe’s, Tas Belanja Murah Kini Dijual Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/194/3194610//brand_fashion-Vsup_large.jpg
Brand Fashion Diklaim China, Perusahaan Kanada Ini Ajukan Kasasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/194/3188673//liliana-7aGK_large.jpg
Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186276//gen_zone-PtVU_large.jpg
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement