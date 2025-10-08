Gunakan Karya Pierpaolo Piccioli, Meghan Markle Tampil Elegan Bernuansa Putih

JAKARTA - Meghan Markle atau Duchess of Sussex hadir di Paris Fashion Week dalam pertunjukan Balenciaga. Kehadirannya untuk mendukung desainer di rumah mode tersebut.

Meghan mengenakan sejumlah rancangan dari Pierpaolo Piccioli.

Ini merupakan kali pertama baginya tampil di ajang mode tersebut, selama lebih dari satu dekade.

(Foto: Balenciaga)

Wanita 44 tahun itu mengumumkan kedatangannya di Paris melalui akun Instagram miliknya. Meghan mengenakan pakaian putih berupa celana panjang lebar dan blazer senada dari koleksi Balenciaga. Dipadu sepatu hak runcing berwarna hitam dan rambut digulung ke belakang.