HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Katie Qian, Fashion Stylist Cantik No Na di Video Klip 'Work', Ternyata Langganan Artis Dunia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |08:17 WIB
Profil dan Potret Katie Qian, Fashion Stylist Cantik No Na di Video Klip 'Work', Ternyata Langganan Artis Dunia
Profil dan Potret Katie Qian, Fashion Stylist Cantik No Na di Video Klip 'Work', Ternyata Langganan Artis Dunia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Profil dan potret Katie Qian, fashion stylist cantik No Na di video klip Work, ternyata langganan artis dunia. Nama Katie Qian menuai sorotan setelah terungkap sebagai sosok di balik penampilan memukau No Na dalam video musik terbarunya, Work.

Profil Katie Qian banyak dicari netizen Indonesia yang penasaran dengan sosoknya yang sukses membuat No Na tampil menawan dalam video musik tersebut. Rupanya, sebelum menjadi fashion stylist No Na, Katie Qian sudah banyak bekerja sama dengan sejumlah artis top dunia. Mereka antara lain Lisa BLACKPINK, Tyla, Katseye, Kali Uchis, f5ve, Caleb McLaughlin, hingga Camila Cabello.

katie

Profil Katie Qian

Penata gaya busana Katie Qian mulai dikenal setelah mendandani penyanyi Tyla di Met Gala 2024. Sebagai keturunan generasi pertama imigran Tionghoa, karya-karyanya telah diterbitkan di Vogue, Harper's Bazaar, dan Rolling Stone. Beberapa klien lainnya termasuk Camila Cabello, Conan Gray, Katy Perry, dan Paris Hilton.

katie

Ia masuk dalam jajaran 30 Tokoh Muda Berprestasi di Bawah Usia 30 Tahun kategori Seni & Gaya tahun 2025 versi Forbes. Selain cantik, ia juga berpendidikan. Katie menempuh pendidikan strata satu (S1) jurusan Seni di Universitas California, Los Angeles.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
