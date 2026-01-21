Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Profil Valentino Garavani, Desainer Legendaris Italia Pendiri Valentino yang Wafat di Usia 93 Tahun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |12:41 WIB
Profil Valentino Garavani, Desainer Legendaris Italia Pendiri Valentino yang Wafat di Usia 93 Tahun
Profil Valentino Garavani, Desainer Legendaris Italia Pendiri Valentino yang Wafat di Usia 93 Tahun (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Valentino Garavani, desainer legendaris asal Italia sekaligus pendiri rumah mode Valentino, meninggal dunia pada usia 93 tahun. Kabar duka ini diumumkan secara resmi melalui pernyataan yayasan yang menaungi namanya.

Valentino Garavani dikenal sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah mode dunia. Ia dijuluki “The Last Emperor” dalam film dokumenter tahun 2008, serta disebut “fashion sheik” oleh John Fairchild, mantan editor Women’s Wear Daily. Sejak mendirikan label Valentino pada 1959, namanya identik dengan kemewahan, keanggunan, dan warna merah khas yang mendunia.

“Di Italia, ada Paus dan ada Valentino,” ujar Walter Veltroni, mantan Wali Kota Roma, seperti dikutip dari The New York Times.

Profil Valentino Garavani

Valentino Clemente Ludovico Garavani lahir pada 11 Mei 1932 di Voghera, sebuah kota kecil di selatan Milan, Italia. Ia merupakan putra dari Teresa dan Mauro Garavani, pengusaha pemasok peralatan listrik.

Valentino tumbuh dekat dengan kakak perempuannya, Wanda Garavani, yang kemudian terlibat dalam bisnis mode keluarga hingga wafat pada 1997. Ketertarikan Valentino pada dunia estetika dan fesyen sudah terlihat sejak kecil. Ia bahkan meminta peralatan makan pribadi serta memperhatikan detail warna dan desain sejak usia dini.

Awal Ketertarikan pada Dunia Mode

Halaman:
1 2 3
      
