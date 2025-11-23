Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Arti Purple Crying pada Bayi dan Cara Mengatasinya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |09:10 WIB
Arti Purple Crying pada Bayi dan Cara Mengatasinya
Arti Purple Crying pada Bayi dan cara Mengatasinya (Foto: Telegraph)
A
A
A

JAKARTA - Arti Purple Crying pada Bayi dan cara Mengatasinya. Purple crying adalah fase ketika bayi baru lahir menangis dalam durasi lama dan sulit ditenangkan.

Meskipun kerap membuat orang tua khawatir, kondisi ini sebenarnya merupakan bagian dari proses tumbuh kembang bayi yang normal.

Arti Purple Crying

Fase purple crying umumnya mulai muncul saat bayi berusia sekitar dua minggu. Pada periode ini, bayi bisa menangis sangat kencang tanpa alasan yang jelas, meski ia tidak sedang merasa sakit. Puncaknya biasanya terjadi ketika bayi memasuki usia dua bulan, sebelum perlahan berkurang menjelang usia empat bulan ketika kemampuan komunikasi bayi mulai berkembang.

Istilah purple crying sendiri merupakan akronim yang diperkenalkan oleh National Center of Shaken Baby Syndrome. Setiap huruf memiliki makna tertentu, yaitu:

  • P – Peak of crying: Tangisan mencapai puncak pada bulan kedua dan berangsur menurun pada bulan ketiga hingga kelima.
  • U – Unexpected: Tangisan muncul dan berhenti secara tiba-tiba tanpa penyebab yang dapat diprediksi.
  • R – Resist soothing: Bayi tetap menangis meski sudah ditenangkan dengan berbagai cara.
  • P – Pain-like face: Ekspresi bayi tampak seperti menahan sakit, padahal tidak ada rasa nyeri yang dialami.
  • L – Long lasting: Durasi menangis dapat berlangsung 30 menit hingga beberapa jam dan bisa terjadi berulang selama beberapa hari.
  • E – Evening: Tangisan lebih sering terjadi pada sore hingga malam hari.

Memahami pola purple crying dapat membantu orang tua membedakan mana tangisan yang merupakan fase normal perkembangan dan mana yang mungkin menandakan kondisi lain, seperti rasa lapar, ketidaknyamanan, atau gejala sakit.

Cara Mengatasi Purple Crying

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/629/3195920/parenting-rYSj_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Anak Jadi Korban Child Grooming dan Dampak Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/612/3195881/parenting-SqUn_large.jpg
Cara Mencegah dan Mengatasi Child Grooming yang Wajib Diketahui Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/612/3195729/meutya-ZUE3_large.jpg
Menteri Meutya Ingatkan Orangtua Lindungi Anak dari Penipuan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/629/3193305/sheila-6ioE_large.jpg
Jujur ke Anak, Sheila Marcia Akui Soal Kesalahan Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/629/3192999/gadget-7bUA_large.jpg
Waspada Anak Kecanduan Gadget saat Liburan Sekolah, Ini Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3191013/ibu-DJw5_large.jpg
Mengenal Mother Wound dan Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement