Musim Hujan, Ini 5 Tips Mengusir Laron Tanpa Matikan Lampu

MUSIM hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia sepanjang bulan Desember ini. Tingginya curah hujan ini berdampak pada banyak hal, salah satunya muncul serangga laron yang bertebaran.

Laron biasanya muncul saat musim hujan dan terbang di malam hari. Serangga ini umumnya mencari sinar lampu untuk bertahan hidup.

Meski hanya serangga kecil, laron kadang bisa membuat tak nyaman dan mengganggu aktivitas. Umumnya mengusir laron ialah dengan mematikan lampu agar serangga ini pergi dengan sendirinya.

Tak harus dengan mematikan lampu, kamu tetap bisa mengusir laron dengan ampuh di musim hujan ini.

Penasaran, bagaimana caranya? Berikut tips sederhana melansir Green How, Jumat (13/12/2024).

1. Tutup Semua Titik Masuk

Cara terbaik untuk membasmi laron di rumah adalah dengan mencegahnya masuk sejak awal. Gunakan segel tahan cuaca di bawah pintu untuk menutup celah, dan kasa antiserangga di jendela.

Dengan pencegahan ini, Anda bisa menghalangi gangguan laron di dalam rumah tanpa perlu mematikan lampu di kediaman Anda.

2. Gunakan Larutan Minyak Jeruk

Minyak jeruk adalah ekstrak kulit jeruk yang tidak larut dalam air yang bahan kimia aktifnya, D-limonene, memiliki kemampuan membunuh gulma dan serangga.

Menyemprotkan larutan minyak jeruk akan membunuh laron dan telurnya. Anda bisa mengaplikasikannya pada permukaan, seperti kusen jendela, tiang pintu, dan pinggiran jalan agar membantu mengusir mereka.

Aroma tersebut tak disukai serangga termasuk laron. Dengan begitu, rumah Anda bisa terbebas dari laron dengan mudah.

Selain itu, menyemprotkan minyak jeruk di sekitar area ini sangat ideal karena larutan alami ini tidak akan membahayakan hewan peliharaan atau anak-anak.

3. Pembasmi Serangga

Pembasmi serangga menawarkan metode pemusnahan yang cepat dan efektif. Ada banyak cairan pembasmi serangka yang bisa disemprotkan dan mudah digunakan.

Selain itu, menggunakan raket nyamuk listrik juga termasuk cara tepat untuk mematikan laron saat masuk ke dalam rumah.