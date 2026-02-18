Puasa Sebentar Lagi, Ini Tips Tetap Termotivasi selama Bulan Ramadan

JAKARTA - Selama menjalani bulan Ramadan, tantangan fisik dan mental kerap muncul saat tetap harus bekerja, bersekolah, dan menjalankan berbagai aktivitas lainnya sambil berpuasa. Tidak jarang, aktivitas harian terasa kurang bersemangat karena asupan cairan dan energi yang terbatas.

Dikutip dari British Council, terdapat sejumlah tips yang dapat membantu umat Muslim tetap termotivasi dan berenergi sepanjang bulan suci. Tips berikut dapat mendukung aktivitas sehari-hari sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual.

1. Tetapkan Niat yang Jelas

Salah satu poin penting dalam menjalankan ibadah puasa adalah niat. Dengan menetapkan niat setiap pagi, fokus akan lebih terjaga sepanjang hari.

Jika memiliki tujuan yang jelas, seperti menyelesaikan pekerjaan, tetap produktif, atau menunaikan ibadah dengan optimal, motivasi cenderung bertahan lebih lama meskipun energi mulai menurun. Niat tersebut juga dapat diteguhkan kembali dalam doa setelah salat, sehingga puasa terasa sebagai bagian dari perjalanan batin, bukan sekadar kewajiban.

2. Perhatikan Porsi dan Komposisi Makanan Sahur

Makanan saat sahur menjadi sumber energi utama untuk menjalani hari yang panjang. Karena itu, penting mengonsumsi makanan seimbang, bukan sekadar mengenyangkan.

Menu sahur yang ideal sebaiknya mencakup karbohidrat kompleks untuk energi yang tahan lama, protein untuk membantu perbaikan sel dan memberikan rasa kenyang lebih lama, serta serat dari sayur dan buah untuk menjaga kesehatan pencernaan. Mengonsumsi terlalu banyak makanan berat atau berminyak justru dapat membuat tubuh cepat lelah dan menimbulkan ketidaknyamanan pada pencernaan.