Kulit Anti Gatal di Musim Hujan, Begini Caranya

Kulit Anti Gatal di Musim Hujan, Begini Caranya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Musim hujan sering dianggap menyegarkan, tetapi bagi kesehatan kulit, cuaca lembap dan dingin justru bisa menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari kulit kusam, jerawat, infeksi jamur, hingga kulit kering dan iritasi.

Oleh karena itu, perawatan kulit di musim hujan tetap penting agar kulit tetap sehat dan nyaman. Hindari mengabaikan perawatan agar kondisi kulit tetap terjaga.

Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan, dirangkum Jumat (23/1/2026).

1. Tetap Rutin Membersihkan Kulit

Cara pertama adalah rutin membersihkan kulit. Meskipun tidak banyak berkeringat, kulit tetap terpapar kotoran, polusi, dan bakteri. Bersihkan wajah dan tubuh secara teratur dengan sabun atau pembersih yang lembut agar pori-pori tidak tersumbat dan terhindar dari jerawat.

2. Gunakan Pelembap Secara Teratur

Udara dingin dan lembap dapat membuat kulit kehilangan kelembapan alaminya. Gunakan pelembap setelah mandi untuk menjaga kulit tetap lembut dan terhidrasi. Pilih pelembap yang sesuai dengan jenis kulit agar tidak menimbulkan iritasi.

3. Jangan Abaikan Tabir Surya