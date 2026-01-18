Cara Merawat Kulit saat Musim Hujan, Ini 5 Cara Agar Tetap Fresh

JAKARTA - Cuaca dingin sering kali membuat kulit terasa lebih kering, kusam, bahkan mudah iritasi. Perubahan suhu dan kelembapan udara yang drastis dapat memengaruhi kondisi kulit, terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif.

Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap perawatan kulit tidak terlalu penting saat udara dingin.

Padahal, saat suhu menurun, kulit justru membutuhkan perhatian ekstra. Produksi minyak alami kulit bisa berkurang, sehingga lapisan pelindung kulit menjadi lebih rentan.

Jika dibiarkan tanpa perawatan yang tepat, kondisi ini dapat memicu berbagai masalah kulit seperti kulit pecah-pecah, gatal, hingga munculnya jerawat.

Bagi kamu yang aktif dan dinamis, menjaga kesehatan kulit bukan sekadar soal penampilan, tetapi juga bagian dari self-care.

Rutinitas skincare yang tepat dapat membantu menjaga kepercayaan diri sekaligus melindungi kulit dari dampak buruk lingkungan, termasuk cuaca dingin.

Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah-langkah perawatan kulit yang sederhana namun efektif. Dengan memilih produk yang tepat dan menerapkan kebiasaan yang benar, kulit tetap bisa sehat, lembap, dan terawat meskipun cuaca sedang tidak bersahabat. Berikut ini tipsnya seperti dikutip dari Times of India, Minggu (18/1/2026).