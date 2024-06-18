Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Sarah Azhari di Usia 47 Tahun, Masih Cantik dan Seksi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |18:30 WIB
Potret Sarah Azhari di Usia 47 Tahun, Masih Cantik dan Seksi
Potret Sarah Azhari di usia 47 tahun, (Foto: Instagram @sazarita)
KEBAHAGIAAN tengah dirasakan oleh artis lawas Sarah Azhari. Sebab pada 16 Juni lalu dia merayakan ulang tahun yang ke-47 tahun.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @sazarita Sarah membagikan momen ulang tahunnya. Tanpa perayaan mewah, Sarah memilih untuk merayakan ulang tahunnya dengan hangout bareng adiknya Rahma Azhari, dan temannya.

Meski pun sudah menginjak usia yang tidak muda lagi, namun penampilan Sarah terlihat awet muda, cantik dan tetap seksi. Adik dari Ayu Azhari ini memakai makeup tebal di bagian mata dan lipstik warna pink dengan rambut pirangnya yang sengaja digerai ke samping.

Pada momen pertambahan usia ini, tak lupa ia memberikan ucapan untuk dirinya sendiri.

“Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri. Terima kasih, Ya Allah, telah memberiku ulang tahun lagi untuk dirayakan!,” tulis Sarah dalam keterangan fotonya.

