Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Seru Ayu Ting Ting Jadi Panitia Daging Kurban

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |13:30 WIB
5 Potret Seru Ayu Ting Ting Jadi Panitia Daging Kurban
Potret seru Ayu Ting Ting jadi panitia kurban, (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

AYU Ting Ting merayakan Idul Adha seperti seluruh umat Muslim lainnya di dunia. Seperti kebanyakan artis Indonesia lainnya, pedangdut dan komedia satu ini juga berkurban sapi.

Bahkan pelantun hits Alamat Palsu itu pun turun langsung saat hewan kurban disembelih di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (17/6/2024).

 BACA JUGA:

Usai melaksanakan sholat Idul Adha, sapi yang dikurbankan Ayu Ting Ting langsung disembelih di rumahnya. Ibu satu orang anak tersebut dengan andal terjun langsung ikut memotong-motong daging sapi yang disembelih sebelum dibagikan kepada yang membutuhkan.

 BACA JUGA:

Berikut uraian singkat momen keseruan Ayu Ting Ting memotong daging sapi bersama panitia kurban yang diunggahnya melalui akun Instagram @ayutingting92, Selasa (18/6/2024)

1.Tampil sederhana: Ayu tampak antusias saat memegang pisau dan mulai memotong daging sapi. Ayu tampil sederhana dengan kaus dan celana panjang warna coklat. Rambut panjangnya dikuncir kuda agar tak mengganggu saat memotong daging sapi.

 

2.Senyum semringah potong daging bareng panitia kurban: Ayu menebar senyum semringah saat memotong daging sekaligus bercengkrama bersama panitia kurban. Tak lupa mereka berpose bersama daging kurban yang tengah dipotong untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement