5 Potret Seru Ayu Ting Ting Jadi Panitia Daging Kurban

AYU Ting Ting merayakan Idul Adha seperti seluruh umat Muslim lainnya di dunia. Seperti kebanyakan artis Indonesia lainnya, pedangdut dan komedia satu ini juga berkurban sapi.

Bahkan pelantun hits Alamat Palsu itu pun turun langsung saat hewan kurban disembelih di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (17/6/2024).

Usai melaksanakan sholat Idul Adha, sapi yang dikurbankan Ayu Ting Ting langsung disembelih di rumahnya. Ibu satu orang anak tersebut dengan andal terjun langsung ikut memotong-motong daging sapi yang disembelih sebelum dibagikan kepada yang membutuhkan.

Berikut uraian singkat momen keseruan Ayu Ting Ting memotong daging sapi bersama panitia kurban yang diunggahnya melalui akun Instagram @ayutingting92, Selasa (18/6/2024)

1.Tampil sederhana: Ayu tampak antusias saat memegang pisau dan mulai memotong daging sapi. Ayu tampil sederhana dengan kaus dan celana panjang warna coklat. Rambut panjangnya dikuncir kuda agar tak mengganggu saat memotong daging sapi.

2.Senyum semringah potong daging bareng panitia kurban: Ayu menebar senyum semringah saat memotong daging sekaligus bercengkrama bersama panitia kurban. Tak lupa mereka berpose bersama daging kurban yang tengah dipotong untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.