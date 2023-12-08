Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Marc Marquez Liburan ke Bali Bareng Pacar, Netizen Patah Hati

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |07:37 WIB
Potret Marc Marquez Liburan ke Bali Bareng Pacar, Netizen Patah Hati
Marc Marquez dan Gemma Pinto liburan di Bali. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARC Marquez dan Gemma Pinto sang kekasih tengah asyik menikmati liburannya di Indonesia. Momen tersebut dibagikan di Instagram pribadinya.

Nampak pria 30 tahun ini begitu menikmati indahnya pulau Bali dengan pemandangan tropis yang menyegarkan.

“Liburanku dimulai dari sekarang. BALI!!,” tulis Marquez dikutip pada Jumat(8/12/2023).

Pada foto terlihat momen mesra Marquez saat menyantap makanannya bersama Gemma Pinto. Foto ini menampilkan Marquez di sebuah resort di Bali, Samabe.

Marc Marquez

Keduanya pun asyik menyantap makanan dengan pemandangan pantai yang biru nan indah.

Tak hanya saat santap siang, Marquez juga berpose saat dia menikmati indahnya pemandangan laut di Bali. Terlihat Marquez berpose candid sambil memandangi indahnya lautan indah di Pulau Dewata.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
