Marc Marquez Sering Kecelakaan hingga Cedera, Dokter Ungkap Beratnya Tekanan Fisik Pembalap MotoGP

KEPUTUSAN Marc Marquez mengakhiri kariernya di MotoGP menjadi sorotan. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengaku mulai merasakan ketakutan untuk mengambil risiko di lintasan setelah berulang kali mengalami cedera serius.

Marc Marquez mengumumkan keputusannya untuk pensiun menjelang sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Valencia, Jumat 27 November 2026. Pengumuman tersebut sekaligus menjadi penanda berakhirnya perjalanan panjang pembalap asal Spanyol itu di kelas utama.

Dalam konferensi pers khusus, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki semangat untuk bertarung. Namun, ada perubahan dalam dirinya setelah melewati berbagai insiden kecelakaan dan cedera selama beberapa tahun terakhir.

“Tentu saja Anda bisa bekerja, tentu saja Anda bisa berjuang, saya seorang petarung, tetapi ada hal lain, yaitu rasa takut. Saya mulai merasakan ketakutan itu. Dan ini bukan ketakutan terhadap sepeda motor. Bukan pula ketakutan terhadap kecepatan,” ujar Marquez, dikutip dari Crash.

1. Tujuh Kali Operasi, Cedera Berulang Mengubah Cara Pandang Marc Marquez

Keputusan pensiun Marquez tidak terlepas dari perjalanan panjangnya menghadapi cedera. Pada usia 33 tahun, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut telah menjalani tujuh operasi pada bagian lengan dan bahu kanannya dalam kurun waktu enam tahun.

Selain cedera pada lengan dan bahu, Marquez juga dua kali mengalami diplopia atau gangguan penglihatan ganda. Gangguan pertama dialaminya setelah kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025. Kondisi tersebut membuat penglihatannya terganggu selama sekitar 48 jam.

Masalah serupa kembali muncul setelah Marquez mengalami highside dalam Sprint Race GP Prancis di Le Mans pada Mei 2026. Kali ini, penglihatannya berangsur pulih setelah sekitar 12 jam.

Rentetan cedera tersebut membuat Marquez mulai mengubah pendekatannya ketika berada di lintasan. Memasuki paruh kedua musim 2026, dia lebih selektif dalam menentukan kapan harus memacu motor hingga batas maksimal.

“Kita hanyalah manusia. Terkadang kita memacu motor hingga 100%. Ada hasrat di sana, ada adrenalin, saya merasa cepat dan kompetitif, tetapi terkadang lebih baik untuk berpikir lebih jernih,” tuturnya.

2. Dokter Ungkap Padatnya Jadwal Balapan Jadi Tekanan Tambahan

Keputusan Marquez tersebut juga menarik perhatian dari sisi medis. dr. Rizal Hanjani Putra, dokter sekaligus pengamat MotoGP yang dikenal melalui akun media sosial @doktermotogp dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa kalender MotoGP saat ini memberikan tekanan yang sangat besar bagi para pembalap.

Menurutnya, kehadiran Sprint Race membuat jadwal akhir pekan balapan semakin padat. Jika sebelumnya pembalap bisa lebih fokus mempersiapkan diri untuk balapan utama setelah menjalani kualifikasi, kini mereka harus menghadapi tambahan kompetisi pada hari Sabtu.

"Jadi memang kalender MotoGP sekarang itu sangat padat sekali. Ada Sprint Race, ada main race," jelas dr. Rizal.

dr. Rizal menilai perubahan format tersebut membuat pembalap harus membagi energi dan konsentrasi dalam waktu yang lebih singkat. Tekanan tidak hanya datang dari tuntutan fisik untuk mengendarai motor dengan kecepatan tinggi.

Pembalap juga harus mempelajari karakteristik lintasan, menentukan pengaturan motor, memperhitungkan kondisi ban, hingga beradaptasi dengan perubahan cuaca. Bahkan, kondisi lintasan yang berbeda antara Sprint Race dan balapan utama dapat menambah beban mental pembalap.

"Jadi tingkat stres pembalap ini luar biasa," ungkapnya.