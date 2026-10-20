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Mengenal Dislokasi Bahu yang Dialami Toprak Razgatlioglu di MotoGP Mandalika 2026, Harus Absen hingga Akhir Musim!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |18:05 WIB
Mengenal Dislokasi Bahu yang Dialami Toprak Razgatlioglu di MotoGP Mandalika 2026, Harus Absen hingga Akhir Musim!
Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/@pramacracing)
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PEMBALAP Prima Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu, harus mengakhiri perjalanan musim debutnya di MotoGP 2026 lebih cepat. Pasalnya, dia mengalami cedera bahu kanan saat tampil di MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Mandalika pada 10 Oktober 2026.

Cedera tersebut awalnya diketahui sebagai dislokasi bahu setelah ia mengalami kecelakaan saat sesi latihan. Namun, pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa kondisinya lebih serius dari perkiraan awal dan memerlukan tindakan operasi.

Toprak Razgatlioglu (Instagram/@toprakrazgatlioglu7)

Kecelakaan terjadi ketika Toprak mengalami highside, yaitu kondisi ketika ban belakang kehilangan traksi dan pembalap terlempar dari motor. Insiden tersebut terjadi di Tikungan 13 Sirkuit Mandalika dan menyebabkan bahu kanannya mengalami dislokasi.

Meski mengalami cedera, Toprak sempat kembali mengikuti sesi kualifikasi dan Sprint Race pada hari yang sama. Ia bahkan berusaha mengikuti balapan utama pada Minggu, tetapi akhirnya harus masuk pit setelah delapan lap karena rasa sakit, keterbatasan gerak, dan berkurangnya kekuatan bahu.

Setelah menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut di Milan, tim mengumumkan bahwa Toprak akan menjalani operasi pada 26 Oktober 2026. Ia dipastikan absen dalam sisa seri MotoGP musim ini, sementara pembalap penguji Yamaha, Augusto Fernandez, direncanakan menggantikannya untuk balapan-balapan berikutnya.

Lantas, apa sebenarnya dislokasi bahu kanan yang dialami Toprak Razgatlioglu, bagaimana gejalanya, dan mengapa cedera ini dapat memengaruhi kemampuan seorang pembalap untuk mengendalikan motor?

1. Apa Itu Dislokasi Bahu?

Dilansir dari Foothillspt, dislokasi bahu merupakan kondisi ketika tulang lengan atas atau humerus keluar dari posisi normalnya pada rongga sendi bahu. Sendi bahu memiliki rentang gerak yang luas sehingga memungkinkan lengan bergerak ke berbagai arah.

Namun, struktur ini juga membuat bahu relatif rentan mengalami dislokasi. Utamanya, akibat benturan keras atau gerakan yang memberikan tekanan berlebihan.

Pada pembalap MotoGP, kecelakaan dengan kecepatan tinggi dapat menghasilkan benturan besar ketika tubuh menghantam aspal. Jika bahu menerima tekanan yang kuat, tulang dapat bergeser keluar dari rongga sendi.

Dislokasi dapat terjadi sebagian atau seluruhnya. Pada dislokasi penuh, tulang benar-benar keluar dari posisi normalnya. Kondisi ini biasanya menimbulkan nyeri hebat dan membuat pergerakan lengan menjadi sangat terbatas.

Cedera juga dapat melibatkan jaringan di sekitar sendi, seperti ligamen, kapsul sendi, tendon, saraf, atau pembuluh darah. Karena itu, tingkat keparahan dislokasi tidak selalu sama pada setiap orang.

2. Apa Gejala Dislokasi Bahu?

Dislokasi bahu umumnya menimbulkan gejala yang cukup jelas setelah cedera. Tingkat keluhannya dapat berbeda-beda, bergantung pada arah pergeseran tulang dan kerusakan jaringan yang menyertainya.

Beberapa gejala yang dapat muncul meliputi, salah satunya nyeri hebat. Rasa sakit biasanya muncul segera setelah benturan atau gerakan yang menyebabkan sendi bergeser.

Gejala lainnya adalah bentuk bahu berubah. Kontur bahu dapat terlihat berbeda dari biasanya akibat perubahan posisi tulang.

Lalu, seseorang yang alami dislokasi bahu akan sulit menggerakkan lengan. Penderita mungkin tidak mampu mengangkat atau memutar lengan secara normal.

Selanjutnya, pembengkakan dan memar juga akan terjadi. Jaringan di sekitar sendi dapat mengalami pembengkakan setelah cedera.

Kesemutan atau mati rasa juga jadi gejala lain yang dialami. Ini dapat menandakan keterlibatan saraf dan memerlukan pemeriksaan segera. Gejala terakhir adalah kelemahan lengan. Penderita dapat mengalami penurunan kemampuan untuk menghasilkan tenaga saat menggerakkan lengan.

Pada kasus Toprak, masalah yang dirasakannya bukan hanya nyeri, tetapi juga berkurangnya kekuatan bahu, terutama saat mengerem. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena pembalap harus mengendalikan motor dengan presisi dalam kecepatan tinggi.

3. Mengapa Dislokasi Berbahaya bagi Pembalap MotoGP?

Mengendarai motor MotoGP membutuhkan koordinasi tubuh, kekuatan otot, keseimbangan, dan refleks yang baik. Bahu dan lengan berperan penting untuk mengendalikan setang, mengerem, mengubah arah, serta menjaga posisi tubuh ketika motor berakselerasi atau memasuki tikungan.

Ketika bahu mengalami dislokasi, kemampuan tersebut dapat terganggu akibat nyeri, keterbatasan gerak, dan kelemahan otot. Bahkan setelah tulang dikembalikan ke posisi normal, jaringan di sekitarnya masih membutuhkan waktu untuk pulih.

Pada balapan MotoGP, gangguan kecil pada kekuatan atau kontrol tangan dapat memengaruhi kemampuan pembalap mengendalikan motor secara aman. Pembalap juga harus menghadapi gaya pengereman, perubahan arah yang cepat, serta beban fisik selama puluhan lap.

Toprak sempat mencoba melanjutkan balapan utama di Mandalika, tetapi kondisi bahunya membuatnya kesulitan mempertahankan performa. Ia akhirnya menghentikan balapan setelah delapan lap. 

 

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