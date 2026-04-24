Mitos atau Fakta: Tubuh Terkilir dan Bengkak Gara-Gara Cedera Sebaiknya Langsung Diurut?

BANYAK orang masih percaya bahwa cedera seperti terkilir atau bengkak sebaiknya langsung diurut agar cepat sembuh. Praktik ini sudah lama menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat, bahkan sering dianggap sebagai pertolongan pertama yang paling efektif.

Namun, di balik keyakinan tersebut, muncul pertanyaan penting, apakah mengurut bagian yang cedera aman dan membantu proses pemulihan? Atau justru bisa memperparah kondisi?

Memahami fakta medis di balik penanganan cedera menjadi kunci agar tidak salah langkah dalam merawat tubuh yang sedang mengalami trauma. Okezone pun akan mengulasnya dalam artikel ini.

1. Tubuh Terkilir atau Bengkak Langsung Diurut?

Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone memberikan penjelasan soal cedera yang diurut. Menurutnya, pemijatan untuk tubuh yang baru saja terkilir atau bengkak karena cedera tidak disarankan.

Dr. Aldo mengatakan peminatan justru bisa memperparah kondisi cedera. Padahal, ada cedera yang bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, dengan pemijitan, cedera malah bisa menjadi lebih parah.

“Jadi untuk pemijatan tidak disarankan (untuk tubuh yang baru saja terkilir atau bengkak karena cedera) karena justru bisa semakin memperberat, memperparah cedera tersebut,” ujar dr. Aldo dalam acara Morning Zone.

“Itu yang tadi ada cedera yang diharapkan masih bisa sembuh sendiri. Tapi dengan pemijatan malah amit-amit bisa berujung harus tindakan dan semacamnya. Jadi lebih parah,” lanjutnya.