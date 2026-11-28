Jangan Terkecoh Label No Sugar dan Low Sugar, Begini Cara Baca Kandungan Gula di Minuman Kemasan

BERBAGAI produk minuman kemasan kini menawarkan klaim menarik, mulai dari no sugar, zero sugar, no added sugar, hingga low sugar. Label tersebut kerap membuat konsumen merasa produk yang dibeli lebih sehat dan aman dikonsumsi, bahkan dalam jumlah banyak.

Namun, benarkah minuman dengan label tersebut benar-benar bebas gula? Atau justru masih ada kandungan gula yang perlu diperhatikan?

Menurut ahli gizi Esti Nurwanti, S.Gz., RD., MPH., Ph.D., dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, masyarakat perlu lebih teliti saat membeli makanan dan minuman kemasan. Pasalnya, memahami informasi nilai gizi pada kemasan merupakan keterampilan penting agar konsumen tidak salah dalam memperkirakan jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh.

1. Jangan Hanya Melihat Klaim pada Kemasan

Tulisan no sugar, zero sugar, no added sugar, dan low sugar memang sering menjadi daya tarik sebuah produk. Namun, konsumen sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa produk tersebut sepenuhnya aman dikonsumsi tanpa batas.

Esti mengingatkan bahwa masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa informasi nilai gizi. Bukan hanya melihat tulisan promosi yang tertera di bagian depan kemasan.

Konsumen juga sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga atau promo ketika membeli minuman. Informasi kandungan gizi perlu menjadi salah satu pertimbangan utama.

2. Perhatikan Takaran Saji dan Jumlah Sajian per Kemasan

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan konsumen adalah menganggap angka kandungan gula pada label berlaku untuk seluruh isi kemasan. Padahal, informasi tersebut biasanya dicantumkan berdasarkan satu takaran saji. Karena itu, penting untuk memperhatikan dua informasi sekaligus, yakni takaran saji dan jumlah sajian per kemasan.

Sebagai contoh, sebuah minuman mencantumkan kandungan gula sebanyak 20 gram per sajian. Namun, ternyata satu kemasan berisi dua sajian.

Jika konsumen menghabiskan seluruh isi kemasan, jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh mencapai 40 gram. Artinya, meskipun pada label hanya tertulis 20 gram, konsumsi sebenarnya bisa dua kali lipat dari angka tersebut.

Hal ini perlu menjadi perhatian. Pasalnya, batas konsumsi gula harian juga harus diperhitungkan dari seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi.

“Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah takaran saji dan jumlah sajian per kemasan. Sebab, tidak sedikit konsumen yang mengira kandungan gula yang tertera pada label merupakan jumlah keseluruhan dalam satu kemasan, padahal angka tersebut bisa saja hanya berlaku untuk satu sajian,” ujar Esti.

“Misalnya, sebuah minuman mencantumkan kandungan gula sebanyak 20 gram per sajian, sementara dalam satu kemasan terdapat dua sajian. Jika seluruh minuman dihabiskan, artinya konsumen telah mengonsumsi 40 gram gula, bukan 20 gram. Padahal, jumlah tersebut sudah mendekati batas maksimal konsumsi gula harian yang direkomendasikan,” lanjutnya.