Cara Ampuh Atasi Mata Sembap, Gampang Dilakukan di Rumah

JAKARTA - Pernah bangun tidur dengan kondisi mata terlihat bengkak atau sembap? Kondisi ini cukup umum terjadi dan biasanya terlihat di area bawah mata. Tentu saja kondisi ini menganggu penampilan. Apalagi untuk kamu yang segera harus beraktivitas. Namun ternyata, mata sembap bisa disebabkan oleh berbagai faktor.

Dilansir dari British Vogue, mata sembap dapat terjadi akibat penumpukan cairan di area sekitar mata. Kondisi ini juga bisa dipicu oleh alergi, dehidrasi, kurang tidur, stres, hingga konsumsi alkohol.

Seiring bertambahnya usia, jaringan penyangga di sekitar mata juga melemah. Akibatnya, bantalan lemak di bawah mata lebih mudah menonjol dan membuat area tersebut terlihat bengkak.

Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Berikut beberapa langkah yang bisa kamu coba.

1. Kompres Mata dengan Air Dingin

Menurut dokter mata dan ahli bedah okuloplasti, dr. Rachna Murthy, suhu dingin membantu menyempitkan pembuluh darah di permukaan kulit dan mengurangi penumpukan cairan. “Gunakan tekanan ringan dan jangan menempelkan es batu secara langsung pada kulit karena berisiko menyebabkan iritasi,” ucapnya, dikutip Kamis (26/11/2026).

2. Hindari Pemicu Alergi

Alergi juga menyebabkan pembengkakan di sekitar mata. Karena itu, penting untuk mengenali dan menghindari pemicunya, seperti debu, serbuk sari, atau alergen lain di lingkungan sekitar. “Jika mata sering sembap akibat alergi, kamu bisa menjaga kebersihan tempat tidur dan rutin mencuci sarung bantal serta seprai,” kata dr. Rachna Murthy.

3. Hindari Begadang dan Cukupi Kebutuhan Cairan

Kurang tidur dan dehidrasi dapat membuat area sekitar mata terlihat lebih sembap. Karena itu, usahakan memiliki waktu tidur yang cukup dan memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Selain itu, hindari kebiasaan begadang dan kelola stres dengan baik.

4. Kurangi Konsumsi Garam dan Alkohol