Stop Kucek Mata Sembarangan, Kebiasaan Sepele ini Bisa Rusak Kornea

KAMU sering mengucek mata ketika terasa gatal? Sebaiknya mulai hentikan kebiasaan tersebut. Meski terlihat sepele, mengucek mata terlalu sering atau terlalu kuat ternyata dapat membahayakan kesehatan mata.

Dokter spesialis mata, dr. Melia Budi Astuti, menjelaskan tekanan berulang pada permukaan mata berisiko merusak kornea secara permanen. Kebiasaan ini dapat memicu keratoconus, sebuah gangguan medis yang membuat kornea menipis dan menonjol ke luar menyerupai kerucut.

1. Stop Kucek Mata Sembarangan

Dikutip dari Instagram dr. Melia pada Jumat (6/11/2026), perubahan bentuk kornea ini juga dapat membuat penglihatan menjadi kabur atau terdistorsi. Dalam kondisi tertentu, gangguan tersebut juga dapat menyebabkan astigmatisme atau mata silinder semakin parah.

Dilansir dari UPMC, jika mata terasa gatal, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan gatal tanpa harus menggosoknya. Pertama, gunakan kompres dingin. Basahi kain bersih dengan air dingin, kemudian letakkan secara perlahan di atas mata yang tertutup. Cara ini dapat membantu mengurangi pembengkakan sekaligus meredakan rasa gatal.

Kedua, gunakan obat tetes air mata buatan atau artificial tears. Tetes mata ini dapat membantu membilas alergen yang menempel di permukaan mata sekaligus memberikan kelembapan. Jika sering digunakan, pilih produk tanpa bahan pengawet.

Jika rasa gatal disebabkan oleh alergi, obat tetes mata khusus alergi juga dapat membantu. Namun, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan, terutama jika keluhan tidak kunjung membaik.