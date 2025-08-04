Kantung Mata Hitam Tanda Alami Depresi? Ini Kata Dokter

Masyarakat mengartikan kebiasaan buruk itu bisa menjadi penyebab utama dari menghitamnya kantung mata (Foto: Freepik)

MEMILIKI kantung mata hitam biasanya identik dengan kurangnya tidur dan istirahat. Masyarakat mengartikan kebiasaan buruk itu bisa menjadi penyebab utama dari menghitamnya kantung mata.

Melansir Cleveland Clinic, Senin (4/8/2025), lingkaran hitam di bawah mata merupakan keluhan umum di antara orang-orang dari segala usia. Lingkaran hitam biasanya disebabkan oleh penuaan, faktor genetik, alergi, atau kurang tidur.

Namun, tahukah Anda bahwa kantung mata yang gelap juga bisa menjadi tanda seseorang mengalami depresi?

Hypnotherapist, dr. Ema Surya Pertiwi mengungkap bahwa salah satu tanda kejiwaan seseorang tengah bermasalah ialah dari kantung mata mereka. Hal ini ia rasakan sendiri di mana selama 5 tahun ke belakang, ia menyadari mengalami kantung mata yang menggelap meski sudah tidur dan istirahat yang cukup.

“Lima tahun ke belakang aku lihat kantung mataku semakin hitam, padahal saat itu tidurku berlebihan banget karena gak punya semangat untuk hidup,” jelas dr. Ema dari akun Instagram-nya, @emasuperr.

dr. Ema mengungkap kantung mata yang hitam itu rupanya merupakan tanda dari sebuah masalah kesehatan jiwa hingga depresi. Ia mengatakan semakin berat pikiran di kepala, maka akan semakin hitam kantung mata seseorang.

“Ada penelitian bahwa 169 orang di Korea menemukan bahwa kantung mata hitam itu berhubungan dengan depresi, kecemasan dan sulit mengatur emosi. Sejak saat itu, kantung mata hitam jadi penanda bahwa kesehatan jiwaku mulai menurun,” ungkapnya.