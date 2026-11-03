Cara Pakai Bulu Mata Palsu agar Nggak Gampang Turun, Auto Cetar Seharian

JAKARTA - Kamu suka pakai bulu mata palsu untuk menunjang penampilan makin mempesona? Tapi, biasanya akan jadi masalah jika bulu mata palsu turun terus-menerus. Padahal, makeup sudah slay dan penampilan hampir sempurna.

Tenang! Ada teknik yang bisa kamu coba biar bulu mata palsu selalu pop out, yaitu teknik jahit bulu mata. Jangan salah paham dulu, teknik ini tidak membutuhkan jarum dan benang, kok.

Yuk, intip cara-cara di bawah ini biar penampilan kamu tetap cetar sepanjang hari!

1. Pakai Eyeliner

Sebagai permulaan, aplikasikan eyeliner pada garis mata. Selain mempertegas bentuk mata, eyeliner juga menjadi panduan saat ingin menempelkan bulu mata palsu agar hasilnya terlihat lebih rapi.

2. Tempel Bulu Mata Palsu

Oleskan lem khusus pada bulu mata palsu, lalu tempelkan di atas bulu mata asli. Pastikan posisinya tidak terlalu jauh agar keduanya mudah direkatkan.

3. Aplikasikan Lem di Antara Bulu Mata Asli dan Palsu