Tren Bulu Mata Magnet, Praktis atau Berbahaya?

JAKARTA - Bulu mata magnet ini bisa dipakai berulang kali dan belakangan sangat populer karena praktis. Berbeda dengan bulu mata extension lama yang harus ditempel ke kelopak mata menggunakan lem, tipe ini menggunakan magnet berukuran sangat kecil.

Cara pakainya adalah dengan menjepitkan dua lapisan bulu mata magnet di bagian atas dan bawah bulu mata asli kamu. Untuk melepasnya, kamu hanya perlu memisahkan kedua lapisan tersebut secara perlahan. Namun, sama seperti benda lain yang menempel pada tubuh, produk ini tetap memiliki potensi risiko.

Apakah Produk Ini Aman?

Secara singkat, jawabannya adalah iya. Tapi ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Melansir WebMD, ini beberapa poin yang wajib kamu ketahui:

Minim risiko lem: Karena tidak menggunakan lem seperti bulu mata palsu tradisional, kamu terhindar dari risiko alergi dan iritasi akibat bahan kimia lem.

Tetap bisa memicu infeksi: Kamu tetap berisiko terkena alergi atau infeksi mata jika tidak menggunakannya dengan bersih dan hati-hati. Terlalu sering menyentuh mata saat memasang bulu mata bisa memicu infeksi atau bintitan pada kelopak mata.

Risiko rontok: Sama seperti produk kecantikan mata lainnya, bulu mata asli kamu bisa ikut rontok saat kamu melepas bulu mata magnet. Produk ini juga bisa membuat bulu mata asli patah atau tumbuh ke arah yang salah.

Standar keamanan: FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan AS) mengharuskan bulu mata palsu memenuhi standar kosmetik, tetapi aturannya memang tidak seketat aturan untuk obat atau alat medis. Kualitas bahan pembuatannya (baik dari rambut asli maupun sintetis) juga bisa berbeda-beda.

Tips Aman Pemakaian

Jika kamu memutuskan untuk menggunakan bulu mata magnet, ingat beberapa hal berikut:

Jangan pernah meminjamkan atau meminjam bulu mata magnet milik orang lain.

Simpan bulu mata di dalam kotaknya, dan pastikan kotak tersebut selalu bersih dan tertutup rapat.

Hindari menyimpan bulu mata di tempat yang bersuhu sangat panas.

Selalu cuci tangan sebelum menyentuh area kelopak mata, dan berhati-hatilah agar tidak menyentuh atau menggores bola mata.

Kalau mata mulai terasa perih atau iritasi, segera hentikan pemakaian. Jangan gunakan produk ini jika area sekitar matamu sedang meradang.

Buang bulu mata yang sempat kamu pakai saat matamu sedang mengalami infeksi.

Jangan mencoba memasang bulu mata di dalam kendaraan yang sedang bergerak. Kalau tanganmu meleset, mata bisa cedera.

Kalau kamu mau melakukan pemindaian MRI, tanyakan dulu kepada dokter apakah aman memakai bulu mata magnet pada hari tersebut.

Segera konsultasikan ke dokter jika kamu mengalami reaksi buruk setelah menggunakan produk kecantikan bulu mata apa pun.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.