7 Cara Ampuh Redakan Sakit Kepala Tanpa Obat

SAKIT kepala merupakan keluhan kesehatan yang sering dialami banyak orang. Kondisi ini bisa muncul akibat berbagai faktor, mulai dari stres, kurang tidur, dehidrasi, ketegangan otot, hingga kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman tertentu.

Rasa sakit yang muncul terkadang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan membuat seseorang kesulitan berkonsentrasi saat bekerja maupun beristirahat. Mengonsumsi obat pereda nyeri memang menjadi salah satu cara untuk mengatasi sakit kepala. Namun, penggunaan obat secara berlebihan justru dapat memicu sakit kepala akibat penggunaan obat berlebihan atau medication overuse headache.

Selain obat-obatan, terdapat sejumlah cara sederhana yang dapat membantu meredakan sakit kepala. Beberapa di antaranya bahkan bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa peralatan khusus. Lantas, bagaimana cara meredakan sakit kepala dengan cepat?

1. Lakukan Pijatan Ringan pada Kepala dan Leher

Dilansir dari Health Line, pijatan dapat membantu mengurangi ketegangan otot yang sering menjadi pemicu sakit kepala, terutama sakit kepala tipe tegang. Ketegangan pada otot leher, bahu, dan sekitar kepala bisa terjadi akibat terlalu lama duduk, posisi tubuh yang kurang baik, atau aktivitas fisik yang berlebihan.

Cobalah memijat area pelipis, dahi, belakang kepala, serta leher secara perlahan menggunakan ujung jari. Lakukan gerakan memutar dengan tekanan ringan selama beberapa menit. Hindari memijat terlalu keras, terutama jika area tersebut terasa sangat nyeri.

Jika sakit kepala disebabkan oleh ketegangan otot, pijatan ringan dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mengurangi rasa tidak nyaman.

2. Gunakan Kompres Hangat atau Dingin

Kompres hangat dan dingin dapat menjadi pilihan sederhana untuk membantu meredakan sakit kepala. Kompres dingin biasanya dapat memberikan sensasi nyaman pada area kepala yang terasa nyeri. Caranya, bungkus es menggunakan kain tipis, kemudian tempelkan pada dahi atau pelipis selama sekitar 10 menit.

Jangan menempelkan es secara langsung ke kulit karena dapat menyebabkan iritasi atau cedera akibat suhu dingin. Sementara itu, kompres hangat dapat membantu merelaksasi otot yang tegang, terutama pada bagian leher dan bahu.

Gunakan handuk hangat atau bantalan pemanas dengan suhu yang nyaman. Hindari suhu terlalu panas agar tidak menyebabkan luka bakar.

3. Coba Aromaterapi untuk Membantu Relaksasi

Aromaterapi juga dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat sakit kepala. Beberapa aroma yang sering digunakan untuk relaksasi antara lain peppermint, lavender, dan eucalyptus.

Minyak lavender dikenal memiliki aroma yang menenangkan, sedangkan peppermint memberikan sensasi segar dan dingin. Penggunaan aromaterapi dapat dilakukan melalui diffuser atau dengan menghirup aromanya secara perlahan.

Namun, perlu diingat bahwa bukti ilmiah mengenai efektivitas aromaterapi untuk meredakan sakit kepala masih terbatas. Aroma tertentu justru dapat memicu migrain pada sebagian orang. Karena itu, hentikan penggunaannya jika aroma tersebut membuat sakit kepala semakin parah.