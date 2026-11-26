Benarkah Air Lemon Bisa Bikin Langsing dan Turunkan Berat Badan?

JAKARTA - Memulai hari dengan segelas air hangat dan perasan lemon menjadi kebiasaan banyak orang. Ternyata minum air lemon dikaitkan dengan membakar lemak perut, membuang racun, hingga meningkatkan metabolisme tubuh.

Rasanya yang menyegarkan membuat air lemon menjadi pilihan minuman pagi. Namun, benarkah kebiasaan ini efektif menurunkan berat badan?

Dilansir dari Times of India, penelitian menunjukkan bahwa air lemon memang membantu memenuhi kebutuhan cairan dan memberikan asupan vitamin C. Namun, belum ada bukti kuat bahwa lemon memiliki kemampuan khusus untuk membakar lemak.

Berikut penjelasannya berdasarkan sejumlah penelitian.

1. Kandungan Vitamin C dalam Air Lemon

Berdasarkan data FoodData Central dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), perasan dari lemon segar mengandung sekitar 38,7 mg vitamin C per 100 gram.