Benarkah Bayi Belum 40 Hari Tak Boleh Keluar Rumah? Ini Kata Dokter

JAKARTA - Parents, siapa yang pernah dengar mitos tidak boleh bawa bayi yang baru berumur 40 hari pergi keluar rumah? Mitos ini ternyata punya alasan medis yang kuat, lho.

Dokter spesialis anak, dr. Azizah Chairiani, menjelaskan bayi berusia 0–1 bulan belum memiliki kemampuan tubuh yang matang untuk menghadapi berbagai kondisi di luar rumah. Meski begitu, bukan berarti bayi sama sekali tidak boleh dibawa keluar.

Parents hanya perlu berhati-hati dan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta kesehatan si kecil sebelum mengajaknya bepergian. Maka dari itu, terdapat tiga fakta medis yang harus Parents perhatikan.

Pertama, kemampuan bayi dalam mengatur suhu tubuhnya masih belum sempurna. Bayi baru lahir lebih rentan mengalami perubahan suhu ketika berada di lingkungan yang terlalu dingin maupun terlalu panas.

“Hindari mengunjungi tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas untuk menghindari risiko hiportemia dan dehidrasi,” kata dr. Riani, dikutip lewat video Instagramnya pada Selasa (24/11/2026).