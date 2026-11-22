Telentang hingga Tengkurap, Ini Manfaat Tiap Posisi Tidur

JAKARTA - Setiap orang pasti memiliki kebiasaan tidur yang berbeda. Namun, pernah nggak terpikir kalau posisi tidur bukan sekadar kebiasaan, melainkan juga memberikan manfaat sesuai kondisi kesehatan?

Melansir Real Simple, para ahli berpendapat setiap posisi tidur memberikan dampak yang berbeda bagi tubuh. Berikut posisi tidur terbaik berdasarkan kondisi kesehatan.

1. Telentang

a. Mengurangi nyeri punggung, leher, dan bahu

Penulis buku The Sleep Advantage: Optimize Your Night to Win Your Day, Devin Burke, mengatakan tidur telentang menjaga posisi tulang belakang dan leher tetap sejajar. Untuk mengurangi tekanan pada punggung bagian bawah, kamu bisa meletakkan bantal di bawah lutut sebagai dukungan tambahan.

b. Mengatasi mata kering

Sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Cornea pada 2018 menemukan fakta bahwa orang-orang dengan mata kering lebih sering tidur miring atau tengkurap. Sebab, posisi telentang membuat mata tidak menempel pada bantal, sehingga mata tidak terasa kering. Sebaliknya, kalau tidur tengkurap atau menyamping, tekanan dari bantal berpotensi menekan kelenjar yang menghasilkan air mata alami.

c. Mencegah keriput

Selain bermanfaat bagi kesehatan, tidur telentang juga dikaitkan menjaga kondisi kulit wajah. Saat tidur dengan posisi ini, kulit wajah tidak banyak mengalami tekanan akibat gesekan dengan bantal. Sementara itu, tidur menyamping atau tengkurap membuat kulit tertekan sehingga berpotensi memicu munculnya garis dan kerutan.

2. Tidur Miring

a. Mengatasi sleep apnea