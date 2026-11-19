Berat Badan Naik saat Menstruasi, Apakah Normal?

PERNAH merasa berat badan bertambah ketika menjelang atau selama menstruasi? Kondisi ini cukup umum dialami perempuan. Bahkan, sebagian perempuan bisa mengalami kenaikan berat badan sekitar 1–2,3 kg selama periode menstruasi.

Kabar baiknya, kenaikan berat badan tersebut umumnya bersifat sementara dan akan berangsur kembali setelah menstruasi berlangsung beberapa hari. Jadi, tidak selalu berarti tubuh mengalami penambahan lemak.

Perubahan berat badan saat menstruasi berkaitan dengan fluktuasi hormon yang memengaruhi keseimbangan cairan, nafsu makan, hingga sistem pencernaan. Selain itu, perut kembung dan keinginan mengonsumsi makanan manis juga dapat membuat angka timbangan meningkat.

1. Apakah Normal Berat Badan Naik Saat Menstruasi?

Dilansir dari Health Line, kenaikan berat badan selama menstruasi merupakan kondisi yang umum terjadi. Sebagian perempuan mengalami kenaikan sekitar 1–2,3 kg atau 3–5 pon menjelang dan selama menstruasi.

Perubahan ini biasanya berkaitan dengan retensi cairan, perut kembung, perubahan nafsu makan, serta gangguan pencernaan. Peningkatan berat badan tersebut umumnya bukan disebabkan oleh penumpukan lemak, melainkan perubahan sementara dalam tubuh akibat fluktuasi hormon selama siklus menstruasi.

Gejala ini juga termasuk bagian dari premenstrual syndrome (PMS) atau sindrom pramenstruasi. PMS merupakan kumpulan gejala fisik, emosional, dan perilaku yang muncul beberapa hari hingga sekitar dua minggu sebelum menstruasi.

2. Penyebab Berat Badan Naik saat Menstruasi

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan berat badan meningkat ketika perempuan mengalami menstruasi. Apa saja?

Perubahan Hormon Estrogen dan Progesteron

Salah satu penyebab utama kenaikan berat badan saat menstruasi adalah perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Menjelang menstruasi, kadar kedua hormon tersebut mengalami penurunan setelah sebelumnya berfluktuasi sepanjang siklus menstruasi.

Perubahan hormon ini dapat memengaruhi cara tubuh mengatur keseimbangan cairan. Akibatnya, jaringan tubuh menahan lebih banyak air atau mengalami retensi cairan.

Kondisi tersebut dapat membuat beberapa bagian tubuh terlihat lebih bengkak, seperti payudara, perut, tangan, dan kaki. Penting diketahui bahwa kenaikan berat badan akibat retensi cairan bukan berarti terjadi penambahan lemak tubuh.

Perut Kembung atau Bloating

Perut kembung juga menjadi salah satu alasan mengapa tubuh terasa lebih berat selama menstruasi. Perubahan hormon dapat memengaruhi aktivitas saluran pencernaan sehingga sebagian perempuan mengalami peningkatan gas, perut terasa penuh, dan tidak nyaman.

Selain itu, retensi cairan di area perut juga dapat menimbulkan sensasi kembung. Akibatnya, pakaian yang biasanya nyaman digunakan mungkin terasa lebih ketat. Meski demikian, kondisi ini umumnya bersifat sementara dan akan membaik setelah menstruasi.

Nafsu Makan Meningkat dan Mengidam Makanan Manis

Pernah merasa lebih mudah lapar atau ingin mengonsumsi cokelat, kue, dan makanan manis menjelang menstruasi? Hal tersebut berkaitan dengan perubahan hormon yang memengaruhi nafsu makan dan suasana hati.

Peningkatan hormon progesteron pada fase menjelang menstruasi dapat merangsang nafsu makan. Sementara itu, perubahan estrogen juga dapat memengaruhi serotonin, yaitu neurotransmiter yang berperan dalam mengatur suasana hati dan nafsu makan.

Ketika kadar serotonin mengalami perubahan, sebagian perempuan menjadi lebih mudah menginginkan makanan tinggi karbohidrat atau gula. Jika keinginan makan tersebut membuat asupan kalori meningkat secara berlebihan, hal ini dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan.

Gangguan Pencernaan

Perubahan hormon selama siklus menstruasi juga dapat memengaruhi sistem pencernaan. Sebagian perempuan mengalami sembelit, diare, perut kembung, hingga sakit perut menjelang atau selama menstruasi.

Hormon progesteron dapat memperlambat pergerakan usus sehingga buang air besar menjadi lebih sulit. Sebaliknya, ketika menstruasi dimulai, tubuh melepaskan prostaglandin yang membantu rahim berkontraksi untuk meluruhkan lapisan endometrium.

Prostaglandin juga dapat memengaruhi saluran pencernaan dan menyebabkan kontraksi usus yang lebih aktif. Akibatnya, sebagian perempuan mengalami diare atau kram perut. Kondisi tersebut dapat membuat perut terasa penuh dan berat sehingga seolah-olah terjadi kenaikan berat badan.

Perubahan Kadar Magnesium

Magnesium merupakan mineral yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf. Perubahan kadar magnesium selama siklus menstruasi diduga dapat berkaitan dengan beberapa gejala pramenstruasi pada sebagian perempuan.

Keluhan tersebut dapat berupa keinginan mengonsumsi makanan manis, perubahan suasana hati, dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Namun, keinginan makan manis saat menstruasi tidak selalu menandakan kekurangan magnesium. Suplementasi magnesium juga sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter.

Aktivitas Fisik Berkurang

Nyeri perut, kram, kelelahan, dan rasa tidak nyaman selama menstruasi dapat membuat perempuan enggan berolahraga. Ketika aktivitas fisik berkurang, sementara nafsu makan justru meningkat, keseimbangan antara kalori yang masuk dan energi yang digunakan tubuh dapat berubah.

Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan. Meski demikian, tidak perlu memaksakan olahraga berat ketika menstruasi. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau peregangan dapat menjadi pilihan sesuai kondisi tubuh.