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Manfaat Bit untuk Wanita, Baik Dikonsumsi saat Menstruasi hingga Menopause

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |15:05 WIB
Manfaat Bit untuk Wanita, Baik Dikonsumsi saat Menstruasi hingga Menopause
Ilustrasi manfaat jus bit. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Mau tubuh sehat? Kuncinya adalah pola makan seimbang dan lebih banyak asupan buah dan sayuran. Salah satunya kamu harus mencoba buah bit. Rasanya gurih dan manis, kaya akan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan wanita di setiap fase kehidupan.

Manfaat Nutrisi dari Buah Bit

“Bit adalah sumber serat, kalium, zat besi, folat, dan antioksidan yang baik,” kata Abigail Collen, koordinator nutrisi klinis rawat jalan di Mount Sinai di New York City, dikutip dari Vogue, Kamis (20/8/2026).

Menurut USDA, satu cangkir bit mentah mengandung 3,81 gram serat. Ahli gizi olahraga, Roxana Ehsani mengungkapkan, “Kebanyakan dari kita tidak mengonsumsi cukup serat setiap hari yang mendukung pergerakan usus yang teratur, pencernaan, dan keseimbangan gula darah.”

Apa Manfaat Jus Bit untuk Kesehatan Perempuan?

Buah bit
Buah bit. (Foto: dok Magnific)

Jus bit bisa memberikan manfaat bagi perempuan pada beberapa fase penting dalam hidup, mulai dari menstruasi, kehamilan, hingga pascamenopause.

Menstruasi

“Kandungan zat besi dalam bit dapat bermanfaat bagi perempuan yang sedang menstruasi,” kata Collen. Kandungan tersebut dapat membantu menggantikan cadangan zat besi yang berkurang akibat perdarahan selama menstruasi. Asupan zat besi yang cukup juga dapat membantu menjaga energi dan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh.

Menurut artikel UCLA Health, perempuan usia reproduksi yang tidak sedang hamil membutuhkan 18 mg zat besi per hari untuk mencegah kekurangan zat besi. Sementara itu, perempuan hamil membutuhkan 27 mg, sedangkan perempuan berusia di atas 50 tahun membutuhkan sekitar 8 mg per hari.

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