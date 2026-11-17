Jangan Asal Simpan Vitamin, Hindari 3 Tempat Ini agar Tidak Kehilangan Khasiatnya

MENYIMPAN vitamin ternyata tidak bisa di sembarang tempat. Salah tempat bisa membuat vitamin hilang khasiatnya.

Banyak orang sudah memperhatikan aturan konsumsi vitamin, mulai dari dosis hingga waktu terbaik untuk meminumnya. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu cara menyimpan vitamin dengan benar.

Padahal, penyimpanan yang tidak tepat dapat memengaruhi kualitas dan potensi vitamin maupun suplemen. Akibatnya, kandungan di dalam produk tersebut mungkin tidak lagi memberikan manfaat secara optimal.

Dilansir dari Yahoo Health, menurut ahli gizi terdaftar, Katie Dodd, RD, salah satu kesalahan paling umum adalah menyimpan vitamin di tempat yang terkena panas, sinar matahari langsung, atau kelembapan tinggi. Lantas, tempat mana saja yang perlu dihindari?

1. Hindari Menyimpan Vitamin di Tempat Panas dan Lembap

Sebagian orang terbiasa menyimpan vitamin di dekat jendela, di dalam lemari kamar mandi, atau di lemari dapur agar mudah dijangkau. Kebiasaan tersebut sebaiknya dihindari.

Paparan panas dan sinar matahari dapat mempercepat penurunan kualitas vitamin. Hal yang sama berlaku untuk kelembapan, yang dapat memengaruhi kondisi fisik maupun stabilitas kandungan suplemen.

Kelembapan berlebih bahkan dapat menyebabkan tablet vitamin menjadi lengket, menggumpal, atau mengalami kerusakan. Dalam kondisi tertentu, kelembapan juga meningkatkan risiko pertumbuhan jamur.

Karena itu, menyimpan vitamin di kamar mandi bukan pilihan yang ideal. Uap air dari aktivitas mandi dapat membuat ruangan tersebut memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Lemari dapur yang berada dekat kompor atau wastafel juga sebaiknya dihindari karena rentan terkena panas dan uap air.

2. Jangan Meninggalkan Vitamin di Dalam Mobil

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membawa vitamin saat bepergian, kemudian meninggalkannya di dalam mobil. Kebiasaan ini perlu diperhatikan, terutama ketika cuaca sedang panas.

Suhu di dalam mobil yang terparkir dapat meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat penurunan kualitas vitamin, termasuk ketika produk disimpan di dalam bagasi atau laci dashboard.

Jika membawa suplemen saat liburan, sebaiknya simpan di tempat yang sejuk dan terlindung dari sinar matahari langsung. Hindari meninggalkan vitamin di dalam mobil dalam waktu lama, khususnya ketika kendaraan terparkir di bawah terik matahari.