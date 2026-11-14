5 Makanan yang Baik Dikonsumsi saat Musim Pancaroba, Bantu Jaga Daya Tahan Tubuh

MUSIM pancaroba merupakan masa peralihan antara musim kemarau ke musim hujan seperti yang terjadi saat ini. Pada periode ini, kondisi cuaca sering berubah-ubah, mulai dari panas terik pada siang hari hingga hujan dan udara dingin pada sore atau malam hari.

Perubahan cuaca tersebut dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa kurang nyaman. Selain itu, infeksi saluran pernapasan seperti pilek dan flu dapat lebih mudah menyebar akibat perubahan pola aktivitas dan kondisi lingkungan.

Salah satu cara menjaga kesehatan selama musim pancaroba adalah memperhatikan asupan makanan. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya vitamin, mineral, protein, dan antioksidan dapat membantu mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh.

Lantas, apa saja makanan yang baik dikonsumsi saat musim pancaroba? Dilansir dari Health Line, berikut 5 makanan yang baik dikonsumsi saat musim pancaroba.

1. Jeruk

Jeruk merupakan buah yang kaya vitamin C dan antioksidan. Nutrisi ini berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh serta membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Mengonsumsi jeruk secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin C harian.

2. Jambu Biji

Jambu biji termasuk buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Selain itu, buah ini juga mengandung serat, kalium, dan antioksidan.

Vitamin C membantu mendukung fungsi sel kekebalan tubuh, sedangkan serat berperan menjaga kesehatan pencernaan. Jambu biji bisa dikonsumsi langsung sebagai camilan sehat.