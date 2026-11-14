Dokter Ungkap Arti Warna Merah saat Kerokan dan Bahayanya, Bukan Angin Keluar!

KEROKAN sudah menjadi satu kebiasaan di tengah masyarakat yang dipercaya bisa mengusir penyakit masuk angin. Semakin merah warna punggung yang dikerok dipercaya semakin banyak juga angin yang keluar. Namun ternyata ada fakta berbahaya dibalik hal tersebut.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama mengulasnya dalam unggahan video di akun Instagramnya, @adityaspratama. Dia mengungkapkan bahwa warna merah pada aktivitas kerokan bukan berarti angin dalam tubuh keluar.

1. Arti Warna Merah saat Kerokan

Warna merah saat tubuh dikerok merupakan pembuluh darah kecil yang pecah di bawah kulit akibat gesekan keras antara kulit dengan koin atau alat lainnya yang digunakan untuk kerokan.

“Warna merah yang kalian gosok itu sebenarnya murni karena gesekan keras yang bikin pembuluh darah kecil di bawah kulit itu pecah. Jadi bukan karena anginnya keluar,” kata dr. Aditya.

Lalu mengapa bisa saat kerokan kita merasa badan jadi lebih enak dan enteng dari sebelumnya? dr. Adit menjelaskan bahwa itu merupakan efek plasebo dan pelepasan hormon endorfin akibat rasa nyeri ringan yang memicu reaksi otot. Namun, hal tersebut rupanya memiliki bahaya tersendiri jika dilakukan secara sembarangan.

“Kalau terlalu sering atau terlalu kencang, itu kulit bisa iritasi parah. Pori-pori, ya, itu bisa terbuka lebar yang akhirnya apa? Risiko infeksi bakteri itu makin tinggi. Bahkan ini sebenarnya berbahaya buat orang yang punya gangguan pembekuan darah atau yang punya penyakit jantung tertentu,” jelasnya.