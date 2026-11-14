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Potret Unik Valentino Rossi Berkostum Batman Bareng Istri dan Anak, Seru-seruan di Taman Bermain

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |19:05 WIB
Potret Unik Valentino Rossi Berkostum Batman Bareng Istri dan Anak, Seru-seruan di Taman Bermain
Valentino Rossi berkostum Batman. (Foto: Instagram/@francescasofianovello)
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NAMA Valentino Rossi tentu sudah tidak asing bagi pencinta MotoGP. Legenda balap motor asal Italia ini dikenal dengan segudang prestasi di lintasan, tetapi di luar dunia balap, ia juga kerap memperlihatkan sisi hangatnya sebagai seorang suami dan ayah.

Kali ini, perhatian tertuju pada momen kebersamaan Rossi dengan sang istri, Francesca Sofia Novello, dan anak-anak mereka. Penampilannya yang unik dengan kostum Batman membuat suasana semakin menarik, terlebih ketika keluarga kecil tersebut menghabiskan waktu bersama di taman bermain.

Momen ini memperlihatkan sisi lain The Doctor yang biasanya identik dengan helm balap dan motor. Namun kali ini, dia tampil dengan gaya yang lebih santai dan menghibur.

Valentino Rossi

1. Penampilan Valentino Rossi dengan Kostum Batman Curi Perhatian

Penampilan Valentino Rossi mengenakan kostum Batman bareng istri dan anaknya ini terlihat di unggahan Francesca Sofia Novello. Momen itu terjadi tepat di akhir bulan Oktober, atau saat perayaan Halloween.

Halloween sendiri memang identik dengan pesta kostum. Meski begitu, pemandangan Rossi mengenakan kostum Batman tetap jadi sorotan karena berbeda dari penampilan biasanya.

Valentino Rossi

Jika selama bertahun-tahun publik mengenalnya dengan seragam balap dan nomor ikonik 46, kali ini ia tampil dengan kostum superhero Batman. Kostum tersebut memberikan kesan unik sekaligus menghibur.

Penampilan Rossi juga memperlihatkan sisi dirinya yang tidak ragu melakukan hal-hal menyenangkan demi menciptakan momen kebersamaan bersama keluarga. Gaya santainya ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar yang terbiasa melihatnya tampil serius ketika berkompetisi di lintasan balap.

 

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