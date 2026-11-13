Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Giulietta Rossi, Putri Kesayangan Valentino Rossi yang Sempat Dikhawatirkan Tanggal Lahirnya Sama seperti Marc Marquez

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |14:09 WIB
Mengenal Giulietta Rossi, Putri Kesayangan Valentino Rossi yang Sempat Dikhawatirkan Tanggal Lahirnya Sama seperti Marc Marquez
Valentino Rossi bersama putri pertamanya. (Foto: Instagram/@valeyellow)
A
A
A

NAMA Valentino Rossi kembali menjadi sorotan setelah melontarkan komentar unik mengenai putrinya, Giulietta. Legenda MotoGP asal Italia itu mengaku sempat khawatir sang anak lahir pada tanggal yang sama dengan rival lamanya, Marc Marquez.

Cerita tersebut diungkapkan Rossi dalam wawancara bersama Radio Deejay. Ia mengaku sempat meminta pasangannya untuk menahan persalinan selama 24 jam karena ada kemungkinan Giulietta lahir pada 17 Februari, tanggal yang juga merupakan hari ulang tahun Marc Marquez.

Giulietta Rossi

Rossi bahkan melontarkan candaan kepada pasangannya, Francesca Sofia Novello, agar tidak terburu-buru melahirkan. Ia ingin memastikan putrinya tidak memiliki tanggal lahir yang sama dengan pembalap asal Spanyol tersebut.

Namun, kekhawatiran Rossi akhirnya tidak terjadi. Giulietta lahir pada 4 Maret, sehingga tanggal kelahirannya berbeda dari Marc Marquez.

1. Sosok Giulietta, Putri Kesayangan Valentino Rossi

Dilansir dari Crash, Giulietta merupakan putri Valentino Rossi, salah satu pembalap paling legendaris dalam sejarah MotoGP. Kehadiran Giulietta menjadi bagian penting dalam kehidupan pribadi Rossi setelah menjalani karier panjang di dunia balap motor.

Meski dikenal sebagai figur publik dengan popularitas besar, Rossi juga menjalani kehidupan sebagai seorang ayah. Kisah mengenai Giulietta yang diungkapkannya dalam wawancara tersebut memperlihatkan sisi humor Rossi di luar dunia balap.

Nama Giulietta pun ikut menjadi perhatian publik setelah cerita mengenai tanggal kelahirannya dikaitkan dengan Marc Marquez.

2. Rivalitas Valentino Rossi dan Marc Marquez yang Belum Usai

Giulietta Rossi

Candaan Rossi mengenai tanggal lahir Giulietta tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perseteruannya dengan Marc Marquez. Hubungan keduanya memburuk setelah serangkaian insiden kontroversial pada MotoGP 2015.

Saat itu, Rossi menuding Marquez berusaha mengganggu peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia. Perseteruan tersebut menjadi salah satu rivalitas paling banyak dibicarakan dalam sejarah MotoGP.

Bahkan, setelah pensiun dari MotoGP pada 2021, Rossi masih beberapa kali menyampaikan pandangannya mengenai kejadian tersebut. Dalam wawancara terbarunya, Rossi kembali menegaskan bahwa kekalahannya dalam perebutan gelar juara dunia 2015 masih membekas baginya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/06/194/2452105/pesona-kekasih-valentino-rossi-francesca-sofia-novello-cantiknya-numero-uno-6c0mvdQyFe.jpg
Pesona Kekasih Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello Cantiknya Numero Uno!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/06/612/2451957/pesan-cinta-kekasih-untuk-valentino-rossi-yang-pensiun-bikin-hati-meleleh-zflO7WLqJX.jpg
Pesan Cinta Kekasih untuk Valentino Rossi yang Pensiun, Bikin Hati Meleleh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/06/194/2451904/4-gaya-valentino-rossi-yang-baru-pensiun-dari-motogp-sederhana-tapi-keren-XLPDzpJJvw.jpg
4 Gaya Valentino Rossi yang Baru Pensiun dari MotoGP, Sederhana tapi Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/12/196/2016712/ada-ada-saja-siswa-ini-terciduk-guru-usai-kesurupan-valentino-rossi-T8c1xRO5Oa.png
Ada-Ada Saja! Siswa Ini Terciduk Guru Usai Kesurupan Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/14/194/1991245/pesona-kecantikan-francesca-sofia-novello-kekasih-baru-valentino-rossi-xiKilewVCB.jpg
Pesona Kecantikan Francesca Sofia Novello, Kekasih Baru Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/07/194/1907837/cantik-dan-seksinya-francesca-novello-kekasih-baru-valentino-rossi-6giFAJU8Cr.jpg
Cantik dan Seksinya Francesca Novello, Kekasih Baru Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement