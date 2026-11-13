Mengenal Giulietta Rossi, Putri Kesayangan Valentino Rossi yang Sempat Dikhawatirkan Tanggal Lahirnya Sama seperti Marc Marquez

NAMA Valentino Rossi kembali menjadi sorotan setelah melontarkan komentar unik mengenai putrinya, Giulietta. Legenda MotoGP asal Italia itu mengaku sempat khawatir sang anak lahir pada tanggal yang sama dengan rival lamanya, Marc Marquez.

Cerita tersebut diungkapkan Rossi dalam wawancara bersama Radio Deejay. Ia mengaku sempat meminta pasangannya untuk menahan persalinan selama 24 jam karena ada kemungkinan Giulietta lahir pada 17 Februari, tanggal yang juga merupakan hari ulang tahun Marc Marquez.

Rossi bahkan melontarkan candaan kepada pasangannya, Francesca Sofia Novello, agar tidak terburu-buru melahirkan. Ia ingin memastikan putrinya tidak memiliki tanggal lahir yang sama dengan pembalap asal Spanyol tersebut.

Namun, kekhawatiran Rossi akhirnya tidak terjadi. Giulietta lahir pada 4 Maret, sehingga tanggal kelahirannya berbeda dari Marc Marquez.

1. Sosok Giulietta, Putri Kesayangan Valentino Rossi

Dilansir dari Crash, Giulietta merupakan putri Valentino Rossi, salah satu pembalap paling legendaris dalam sejarah MotoGP. Kehadiran Giulietta menjadi bagian penting dalam kehidupan pribadi Rossi setelah menjalani karier panjang di dunia balap motor.

Meski dikenal sebagai figur publik dengan popularitas besar, Rossi juga menjalani kehidupan sebagai seorang ayah. Kisah mengenai Giulietta yang diungkapkannya dalam wawancara tersebut memperlihatkan sisi humor Rossi di luar dunia balap.

Nama Giulietta pun ikut menjadi perhatian publik setelah cerita mengenai tanggal kelahirannya dikaitkan dengan Marc Marquez.

2. Rivalitas Valentino Rossi dan Marc Marquez yang Belum Usai

Candaan Rossi mengenai tanggal lahir Giulietta tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perseteruannya dengan Marc Marquez. Hubungan keduanya memburuk setelah serangkaian insiden kontroversial pada MotoGP 2015.

Saat itu, Rossi menuding Marquez berusaha mengganggu peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia. Perseteruan tersebut menjadi salah satu rivalitas paling banyak dibicarakan dalam sejarah MotoGP.

Bahkan, setelah pensiun dari MotoGP pada 2021, Rossi masih beberapa kali menyampaikan pandangannya mengenai kejadian tersebut. Dalam wawancara terbarunya, Rossi kembali menegaskan bahwa kekalahannya dalam perebutan gelar juara dunia 2015 masih membekas baginya.