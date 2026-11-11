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Potret Bintang Timnas Indoneisa Justin Hubner Melokal saat Liburan di Tanah Air, Naik Ojek Bareng Kamari

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |06:05 WIB
Potret Bintang Timnas Indoneisa Justin Hubner Melokal saat Liburan di Tanah Air, Naik Ojek Bareng Kamari
Justin Hubner dan Kamari. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
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PEMAIN Timnas Indonesia, Justin Hubner, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena aksi tangguhnya di lapangan hijau, melainkan momen sederhana saat menikmati waktu liburan di Tanah Air.

Bek yang dikenal dengan gaya bermain agresif tersebut terlihat menikmati suasana Indonesia dengan cara yang cukup unik, yakni naik ojek bersama Kamari. Momen tersebut sukses mencuri perhatian warganet.

Pasalnya, Justin Hubner yang terbiasa menjalani aktivitas sebagai pesepakbola profesional di luar negeri justru terlihat santai menikmati pengalaman sederhana yang identik dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kehadiran Kamari dalam momen itu juga menambah kesan menggemaskan.

Justin Hubner dan Kamari

1. Justin Hubner Tunjukkan Sisi Sederhana saat Berada di Indonesia

Ya, masuk jeda FIFA Matchday pada November 2026 ini, Justin Hubner memilih liburan di Indonesia. Dia sendiri tak dipanggil ke skuad Timnas Indonesia.

Diketahui, Timnas Indonesia sendiri takkan berlaga di FIFA Matchday November 2026. Skuad Garuda hanya akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bali.

Justin Hubner yang dikenal sebagai salah satu pemain Timnas Indonesia tentu memiliki banyak penggemar. Penampilannya di lapangan kerap menjadi sorotan, tetapi kehidupan pribadinya juga tidak kalah menarik perhatian publik.

Saat menikmati waktu di Indonesia, Justin Hubner memperlihatkan sisi lain dirinya. Ia tampak menikmati kegiatan santai dan pengalaman lokal yang jauh dari kesan mewah.

Momen naik ojek ini pun menjadi salah satu potret menarik yang memperlihatkan bagaimana Justin bisa menikmati hal-hal sederhana selama berada di Tanah Air.

 

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